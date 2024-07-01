В Дагестане по фетве (религиозному предписанию для верующих) запретят ношение никабов

Муфтий Дагестана намерен издать религиозное предписание о запрете на ношение никабов

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Муфтий Дагестана намерен опубликовать фетву (распоряжение) о запрете ношения никаба мусульманкам региона.

Фото: pixabay.com by Pixabay, CC BY 4.0

"Если вы хотите, чтобы вашу жену не видели, то держите её дома" — заявил Ахмад Афанди-Абдулаев.

Муфтий — это высшее духовное лицо у мусульман, которое обладает правом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам (фетвы).

Муфтии избираются верующими или назначаются высшим духовным лицом. Они возглавляют духовные управления мусульман (муфтияты) и играют важную роль в религиозной жизни мусульманских общин. Таким образом, они заменяют отсутствующий в исламе принцип жёсткой централизации, присущий традиционным христианским церквям (православию и католицизму).

Игнорирование фетвы может привести к изгнанию из общины, отказу от признания со стороны единоверцев.

Таким образом, это первая попытка законодательного запрета никаба в России. Похвально, что она исходит от религиозных исламских кругов, ибо вмешательство светской власти в вопросы исламского дресс-кода и исламских вероучений и обычаев провоцировало нездоровую дискуссию в обществе.

В большинстве исламских стран, в том числе в Иране и даже Афганистане ношение никабов необязательно, а светские режимы государств Средней Азии прямо запрещают эту практику.