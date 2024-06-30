Запрет рекламы в соцсетях Meta*: российскому бизнесу грозит многомиллионный удар

Блогеры просят отсрочку запрета на рекламу в Instagram* и Facebook*

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Ассоциации блогеров и экспертов, представляющие более 80% рынка, просят отложить на 3-5 лет законопроект о запрете рекламы в заблокированных в России соцсетях Instagram* и Facebook*.

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Они считают, что запрет нанесет удар по российскому бизнесу, а не по соцсетям. Несмотря на сокращение аудитории Instagram* в России, малые и средние предприятия (МСП) продолжают размещать там рекламу, так как российская аудитория всё ещё значительна. Ассоциации предложили отсрочить запрет до тех пор, пока доля этих платформ на рынке рекламных услуг не снизится до 1-0,5%. Общественная палата РФ поддерживает запрет, аргументируя его обеспечением безопасности россиян. Об этом сообщает Известия.

Депутаты намерены рассмотреть законопроект в весенней сессии. Противники закона считают, что он приведет к финансированию иностранных компаний, в том числе враждебных России. Эксперты предлагают компромиссный подход, дающий бизнесу время для перехода на альтернативные платформы.

* продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022