Выпускной шок: родители тратят до 30 тысяч рублей на школьные наряды

Средняя стоимость выпускного наряда для школьников составила около 11 тысяч рублей

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Средняя стоимость выпускного наряда для школьницы в 2024 году составляет около 11 тысяч рублей, включая платье и туфли, а дополнительные расходы на салоны красоты и аксессуары составляют около 2,5 тысяч рублей.

Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы, CC BY 4.0

Юношеский образ обходится в среднем в 10 тысяч рублей. Родители готовы потратить на весь выпускной вечер до 30 тысяч рублей, включая одежду, обувь и организацию праздника. В этом году спрос на вечерние наряды и услуги салонов красоты значительно вырос, что объясняется увеличением числа выпускников и ростом популярности праздничных мероприятий. Об этом сообщает Известия.

Аналитики отмечают, что в крупных городах спрос на товары для выпускных увеличился на 12-15% по сравнению с прошлым годом. В Москве и Санкт-Петербурге готовятся масштабные мероприятия, такие как общегородской выпускной в парке Горького и праздник "Алые паруса". Эксперты моды рекомендуют выпускникам выбирать лаконичные наряды с акцентными деталями, популярными остаются черные, белые и бежевые тона, а также трендовые цвета, такие как бургунди и бледно-желтый.