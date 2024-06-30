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Выпускной шок: родители тратят до 30 тысяч рублей на школьные наряды

Средняя стоимость выпускного наряда для школьников составила около 11 тысяч рублей

1:21
Общество

Средняя стоимость выпускного наряда для школьницы в 2024 году составляет около 11 тысяч рублей, включая платье и туфли, а дополнительные расходы на салоны красоты и аксессуары составляют около 2,5 тысяч рублей.

Средняя стоимость выпускного наряда для школьников составила около 11 тысяч рублей
Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы, CC BY 4.0

Юношеский образ обходится в среднем в 10 тысяч рублей. Родители готовы потратить на весь выпускной вечер до 30 тысяч рублей, включая одежду, обувь и организацию праздника. В этом году спрос на вечерние наряды и услуги салонов красоты значительно вырос, что объясняется увеличением числа выпускников и ростом популярности праздничных мероприятий. Об этом сообщает Известия.

Аналитики отмечают, что в крупных городах спрос на товары для выпускных увеличился на 12-15% по сравнению с прошлым годом. В Москве и Санкт-Петербурге готовятся масштабные мероприятия, такие как общегородской выпускной в парке Горького и праздник "Алые паруса". Эксперты моды рекомендуют выпускникам выбирать лаконичные наряды с акцентными деталями, популярными остаются черные, белые и бежевые тона, а также трендовые цвета, такие как бургунди и бледно-желтый.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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