Кадыров призвал не называть террористов "исламистами"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал быть внимательными и не связывать акты террора с религией. Он отметил, что эти преступления совершают люди, которые не имеют отношения к священным писаниям, а лишь прикрываются ими.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что сегодня народы России едины и сплочены, как никогда раньше. Он призвал ценить этот фактор и беречь его.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин назвал террористов "исламистами", а также публично призвал к запрету ношения никабов в России.
Дискуссии о соотношении уважения к традициям ислама с одной стороны и необходимости борьбы с террористами и радикалами развернулись в России после серии терактов, которые осуществляли как приезжие, так и собственные граждане РФ из ряда регионов.
С другой стороны, можно понять негативные чувства законопослушных мусульман, когда их, пусть и ненароком, соотносят с террористами, дискредитирующими их веру и учение пророка Мухаммеда, который вовсе не учил тому, что ваххабиты выдают за его учение.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.