Кадыров призвал не называть террористов "исламистами"

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал быть внимательными и не связывать акты террора с религией. Он отметил, что эти преступления совершают люди, которые не имеют отношения к священным писаниям, а лишь прикрываются ими.

Фото: commons.wikimedia.org by АбуУбайда, CC BY-SA 3.0

Рамзан Кадыров подчеркнул, что сегодня народы России едины и сплочены, как никогда раньше. Он призвал ценить этот фактор и беречь его.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин назвал террористов "исламистами", а также публично призвал к запрету ношения никабов в России.

Дискуссии о соотношении уважения к традициям ислама с одной стороны и необходимости борьбы с террористами и радикалами развернулись в России после серии терактов, которые осуществляли как приезжие, так и собственные граждане РФ из ряда регионов.

С другой стороны, можно понять негативные чувства законопослушных мусульман, когда их, пусть и ненароком, соотносят с террористами, дискредитирующими их веру и учение пророка Мухаммеда, который вовсе не учил тому, что ваххабиты выдают за его учение.