В Дагестане схватили фанатика, угрожавшего врачу за мнимое оскорбление мусульманки

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

В Дагестане был задержан человек, который ранее воевал в рядах ИГИЛ и известен как "ветеран ИГИЛ*". Он заставил женщину-врача извиниться за то, что она попросила пациентку снять никаб, чтобы врач мог провести осмотр.

Фото: pixabay.com by Pixabay, CC BY 4.0

Этот человек, Гаджимурад Атаев, ранее был имамом и вербовщиком в террористической группировке ИГИЛ*. Сейчас он находится в тюрьме в Германии. В своём сегодняшнем обращении он признал свою причастность к террористам.

Он также заявил, что к нему пришли силовики, но после возвращения из Европы он больше не занимался противоправной деятельностью.

Недавно этот экстремист и помощник депутата города Буйнакска вместе со своим сообщником позвонили в клинику и потребовали от её владельца "устранить недоразумение". Они также заставили русскую женщину-врача-эндокринолога записать видео, в котором она извиняется за то, что убеждала пациентку снять никаб для осмотра.

Отказ от снятия никаба у врача можно считать провокацией: ведь если врачу запрещается исполнять его обязанности, в число которых входит осмотр пациента, то нецелесообразно и являться на приём.

Следует выяснить, с какими намерениями этот субъект прибыл из Германии, и если он даже ничего противоправного не совершал, следует проверить, не является ли он "спящим агентом".