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Педагог Зеленский: ЕГЭ можно сдать на 80 баллов и без помощи репетиторов

Константин Зеленский считает, что в ЕГЭ стоит добавить устную часть

2:05
Общество

Большая часть российских педагогов считает, что единый государственный экзамен следует отменить. Причина этому — чрезмерный стресс и необъективная оценку знаний учеников. Это показал опрос "Актион Образование". Однако исполняющий обязанности директора МОГАОУ "Инженерная школа" Константин Зеленский считает иначе. В беседе с NewsInfo.Ru он рассказал, что ЕГЭ можно было бы модернизировать. Экзамен показывает реальные знания учеников, но можно было бы ввести устную часть, чтобы порассуждать со школьниками по определенным предметам.

Константин Зеленский считает, что в ЕГЭ стоит добавить устную часть
Фото: English Wikipedia by KF, PDM

"Если мы посмотрим на ЕГЭ по истории, то, с точки зрения тех заданий, которые появились за последнее десятилетие, можно сказать, что в целом поднимаются все основные блоки, причем так построено, что первые задания — самые простые, то есть предполагают хотя бы минимальное знание. В целом для подготовки первых 20-22 вопросов достаточно работы с учителем и качественной работы с домашним заданием и с учебником", — считает Зеленский.

По его словам, в его практике были случаи, когда отличник сдавал ЕГЭ с плохими результатами.

"Чтобы этого избежать, важна работа самого ребенка. Родителям же нужно учить его правильно адаптироваться, проживать стрессовые ситуации. Если философски посмотреть, то ЕГЭ — это всего лишь один из видов того стресса, с которым впоследствии приходится сталкиваться человеку", — уверен педагог.

Он также считает, что к ЕГЭ можно готовиться и без помощи репетиторов. Школьной программы более чем достаточно, чтобы "перейти порог".

"Учителям школ не нужно превращать преподавание в подготовку к ЕГЭ. В погоне за показателями всё сводится к банальной зубрежке, теряется сущность и значимость предмета. Школьная программа и адекватный учитель способны дать результат не ниже 80 баллов", — заключил педагог.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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