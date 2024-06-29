Педагог Зеленский: ЕГЭ можно сдать на 80 баллов и без помощи репетиторов

Большая часть российских педагогов считает, что единый государственный экзамен следует отменить. Причина этому — чрезмерный стресс и необъективная оценку знаний учеников. Это показал опрос "Актион Образование". Однако исполняющий обязанности директора МОГАОУ "Инженерная школа" Константин Зеленский считает иначе. В беседе с NewsInfo.Ru он рассказал, что ЕГЭ можно было бы модернизировать. Экзамен показывает реальные знания учеников, но можно было бы ввести устную часть, чтобы порассуждать со школьниками по определенным предметам.
"Если мы посмотрим на ЕГЭ по истории, то, с точки зрения тех заданий, которые появились за последнее десятилетие, можно сказать, что в целом поднимаются все основные блоки, причем так построено, что первые задания — самые простые, то есть предполагают хотя бы минимальное знание. В целом для подготовки первых 20-22 вопросов достаточно работы с учителем и качественной работы с домашним заданием и с учебником", — считает Зеленский.
По его словам, в его практике были случаи, когда отличник сдавал ЕГЭ с плохими результатами.
"Чтобы этого избежать, важна работа самого ребенка. Родителям же нужно учить его правильно адаптироваться, проживать стрессовые ситуации. Если философски посмотреть, то ЕГЭ — это всего лишь один из видов того стресса, с которым впоследствии приходится сталкиваться человеку", — уверен педагог.
Он также считает, что к ЕГЭ можно готовиться и без помощи репетиторов. Школьной программы более чем достаточно, чтобы "перейти порог".
"Учителям школ не нужно превращать преподавание в подготовку к ЕГЭ. В погоне за показателями всё сводится к банальной зубрежке, теряется сущность и значимость предмета. Школьная программа и адекватный учитель способны дать результат не ниже 80 баллов", — заключил педагог.
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