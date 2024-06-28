Активисты вытащили русалку со дна Японского моря

Со дна Японского моря волонтёры достали русалку

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Активисты вытащили со дна Японского моря необычный арт-объект — русалку, которая когда-то украшала часть городской набережной.

Фото: Mehgan Heaney-Grier is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Это произошло в районе Спортивной гавани во Владивостоке, рассказали в местной администрации.

Поднять "морскую красавицу" помогла компания, предоставившая всю необходимую технику. Нырял в море за скульптурой и замдиректора МБУ "Лазо" Борис Киричевский. Он осмотрел русалку под водой, а затем расчистил дно от ила и лишнего песка, закрепив стропы.

Арт-объект находится в удовлетворительном состоянии. Русалку собираются почистить и восстановить. Возможно когда-нибудь ее установят в парке имени Сергея Лазо.

Местные жители помнят русалку с 2003 года. Ее установили на Спортивной набережной, но через несколько лет из-за таяния льда и отхода от берега "русалочка утонула".