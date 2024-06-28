Террористы не достойны пожизненного содержания: глава СК РФ Бастрыкин высказался за отмену моратория на смертную казнь

Глава СК РФ Бастрыкин заявил о необходимости отмены моратория на смертную казнь

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за отмену моратория на смертную казнь в России во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Бастрыкин обосновал свою позицию экономическими соображениями, утверждая, что применение смертной казни является более экономичным решением по сравнению с пожизненным содержанием преступников. Он пояснил, что содержание заключённых, приговорённых к пожизненному лишению свободы, требует значительных финансовых затрат на их питание, охрану и обеспечение условиями для жизни.

В качестве иллюстрации своей точки зрения Бастрыкин привёл пример террористов, устроивших теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что такие преступники, находясь в тюрьме, будут иметь доступ к питанию и возможности для прогулок, что, по его мнению, является неоправданно щадящими условиями для лиц, совершивших столь тяжкие преступления.