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Новый законопроект о мигрантах не устранит проблему: эксперт назвал действенный способ ужесточения контроля

Эксперт раскритиковал новый законопроект об ужесточении контроля за миграцией

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Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий контроль в сфере миграции, предусматривающий новый режим высылки иностранцев.

Эксперт раскритиковал новый законопроект об ужесточении контроля за миграцией
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Эксперт по миграционной политике Андрей Кладов выразил мнение, что эти меры не дадут результата из-за устранения последствий проблемы, а не причин. Кладов считает, что нужно сосредоточиться на цифровизации миграционных процедур, что упростит легализацию иностранных работников, сообщает URA.RU.

Законопроект вводит ограничения для нелегальных мигрантов, включая запрет на смену места пребывания, выезд за пределы региона, управление транспортом, покупку недвижимости и вступление в брак, что увеличит нагрузку на МВД. Кладов предупреждает о риске коррупции без цифровизации контроля и предлагает внедрить цифровые инструменты для упрощения миграционных процессов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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