Андрей Клишас отметил, что отдельного законодательства для мигрантов не будет

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Как отметил Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, на XII Петербургском международном юридическом форуме, российское миграционное законодательство должно содействовать адаптации иностранцев, приезжающих в нашу страну. Это позволит им легче интегрироваться в общество и принять российские ценности как часть своей жизни.

"Проблема в том, что люди [мигранты] приходят со своей собственной культурной, этнической, религиозной традицией, и они не хотят адаптироваться. Наверное, основная задача законодательства состоит в том, чтобы мы создали условия и правила, которые бы заставляли людей адаптироваться к тем условиям, которые есть в Российской Федерации. Не может быть никакого отдельного законодательства для мигрантов, они должны жить по нашим законам", — сказал сенатор.

В то же время проблема адаптации мигрантов в России имеет и обратную сторону. Русские жители, особенно в мегаполисах, во многом утрачивают собственную идентичность помимо языковой, В недавнем видеоролике один не в меру ревностный мусульманин упрекнул россиян в том, что они сами не знают собственных традиций, не помнят и не чтят предков, а многие русские девушки ведут нецеломудренный образ жизни. Эти упрёки тем более опасны, что эти упущения становятся почвой для паразитирования ваххабитов.

Таким образом, вестернизация российского общества в мегаполисах приводит к тому, что более социально сплочённые и более тесно соединённые общими культурными, религиозными и земляческими связями мигранты становятся опасной силой, тем самым меньшинством, которое претендует на то, чтобы диктовать свою волю более инертному большинству.