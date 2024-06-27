В России намерены запретить идеологию чайлдфри

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Как сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов, в России разрабатывается законопроект, который будет запрещать идеологию чайлдфри.

"Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много", - сказал он.

Идеология чайлдфри (от англ. childfree — свободный от детей) — это идеология, которая подразумевает осознанный отказ от деторождения. Чайлдфри могут быть как семьи, так и одинокие люди. Они не испытывают неприязни к детям или желания их иметь, просто считают, что рождение ребёнка не соответствует их жизненным целям и ценностям.

Чайлдфри имеют разные причины для отказа от рождения детей:

желание сохранить свободу и независимость; нежелание брать на себя ответственность за другого человека; стремление к самореализации в других сферах жизни; экономические факторы; личные убеждения и ценности.

Идеология чайлдфри является личным выбором каждого человека, но в то же время это закономерный итог развития культа потребления и гедонистического образа жизни. Действительно, рождение детей и всё, что с этим связано, является трудоёмким и финансово затратным предприятием и потому не вписывается в аксиологическую парадигму общества потребления.

Однако проблему принципиального отказа большинства женщин фертильного возраста одними запретами решать явно недальновидно.