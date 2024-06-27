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В России намерены запретить идеологию чайлдфри

1:50
Общество

Как сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов, в России разрабатывается законопроект, который будет запрещать идеологию чайлдфри. 

"Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много", - сказал он.

Идеология чайлдфри (от англ. childfree — свободный от детей) — это идеология, которая подразумевает осознанный отказ от деторождения. Чайлдфри могут быть как семьи, так и одинокие люди. Они не испытывают неприязни к детям или желания их иметь, просто считают, что рождение ребёнка не соответствует их жизненным целям и ценностям.

Чайлдфри имеют разные причины для отказа от рождения детей:

  1. желание сохранить свободу и независимость;
  2. нежелание брать на себя ответственность за другого человека;
  3. стремление к самореализации в других сферах жизни;
  4. экономические факторы;
  5. личные убеждения и ценности.

Идеология чайлдфри является личным выбором каждого человека, но в то же время это закономерный итог развития культа потребления и гедонистического образа жизни. Действительно, рождение детей и всё, что с этим связано, является трудоёмким и финансово затратным предприятием и потому не вписывается в аксиологическую парадигму общества потребления. 

Однако проблему принципиального отказа большинства женщин фертильного возраста одними запретами решать явно недальновидно. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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