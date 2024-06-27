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Президент "Аспект" Федоров не считает, что увеличение пошлины за развод повлияет на сохранение браков

Эксперт Федоров не связывает укрепление семей и повышение пошлины за расторжение брак

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Общество

В России все больше пар разводится. Их количество достигает 52 процентов. Государство не сможет это остановить, приняв очередной законопроект, считает президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

Эксперт Федоров не связывает укрепление семей и повышение пошлины за расторжение брак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, принятие предложения Минфина по увеличению пошлины за развод с 650 рублей до 5000 рублей для укрепления российских семей не поможет избежать разводов.

"Вряд ли такой законопроект поможет укрепить семьи. Люди, которые разводятся, готовы к этому. Денежная стимуляция может остановить лишь 0,01 процента разводов", — цитирует Федорова NewsInfo.Ru.

Он добавил, что по статистике порядка половины пар в России разводятся. Даже США обгоняют РФ по числу неразведенных людей. Тут только штрафами дело не решить.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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