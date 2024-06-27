Аналитик Фёдоров полагает, что одним повышением пошлин на развод проблемы семьи не решить

По словам президента Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгия Фёдорова, количество разводов в России достигло 52%. Он заявил об этом в интервью NewsInfo. Ru. и простых мер для преодоления этой проблемы не существует.
Эксперт считает, что даже если предложение Минфина об увеличении пошлины за развод с 650 рублей до 5 тысяч рублей будет одобрено и вступит в силу, это не поможет улучшить семейные отношения.
"Вряд ли такой законопроект поможет укрепить семьи. Люди, которые разводятся, как правило, готовы к этому. Какая-то небольшая денежная стимуляция может остановить лишь 0,01% разводов", — заявил Георгий Федоров.
Георгий Фёдоров считает, что увеличение пошлины не поможет решить проблему с разводами. Эксперт уверен, что для решения этой проблемы необходимо тщательно изучить её причины, понять, почему распадаются семьи, и найти комплексный подход к решению. Только так можно уменьшить количество разводов, которых стало слишком много в последнее время.
"У нас огромная проблема в том, что по статистике где-то около 52% пар в России разводятся. Даже США обгоняют нас по числу неразведенных людей, хотя у них самих этот уровень довольно большой. Тут одними штрафами дело не решить. К этому надо подходить комплексно", — считает эксперт.
Георгий Фёдоров рассказал, что пары принимают решение о разводе по разным причинам: от неготовности к семейной жизни до бытовых конфликтов. Эксперт также отметил, что наше время можно назвать "эпохой победившего эгоизма", которая также может мешать построению счастливого брака.
Эксперт сравнил наше время с прошлым веком и отметил, что в СССР почти не было разводов.
"Раньше такого не было. Дело в том, что в Советском Союзе разводились с трудом, через суд. Советская власть даже была обязана постараться примирить супругов. В то время семейный образ жизни был везде культом. Если люди разводились, то это сразу создавало большие риски для их социального лифта. Сейчас, конечно, уже всё по-другому", — сообщил Георгий Федоров.
Таким образом, проблема разводов носит комплексный характер и одним повышением пошлин её не решить.
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