Сбежавшая в Лондон россиянка раскритиковала жизнь в эмиграции: розовые очки разбились о суровую действительность

Эмигрировавшая в Лондон россиянка раскритиковала заграницу

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Русская девушка, переехавшая в Лондон, опубликовала эмоциональное видео, в котором поделилась своим разочарованием жизнью в новом городе.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

В видео она призналась, что всегда мечтала уехать из России и говорить на английском языке. Эта мечта наконец-то сбылась, однако вместо ожидаемого улучшения её жизнь стала только хуже.

Она назвала Лондон "чёртовой дырой", подчеркнув, что стоимость жизни в городе чрезвычайно высока. Девушка рассказала, что аренда жилья в Лондоне обходится очень дорого, что создает значительные финансовые трудности. По её словам, найти работу без знакомств практически невозможно, что делает процесс трудоустройства крайне сложным и стрессовым, сообщает "Царьград".

Девушка призналась, что большую часть времени проводит дома, чтобы избежать дополнительных расходов, и это приводит к чувству изоляции и неудовлетворенности. Рыдая перед камерой, она выразила своё разочарование и отчаяние из-за неудавшейся адаптации к новой жизни.

Она также отметила, что многие молодые люди, которые уехали из России после 2022 года, сталкиваются с аналогичными трудностями и начинают возвращаться обратно. Эти люди жалуются на высокие цены за границей, проблемы с поиском работы, недостаточно развитые сервисы и бюрократию, что делает жизнь в других странах сложной и не такой привлекательной, как казалось изначально. Многие из них осознают, что жизнь в России имеет свои плюсы и не так плоха, как они думали раньше.