Психотерапевт о наркомании: влияние маркетинга и недостаток информированности населения

Эксперт назвал причины глобальной наркозависимости среди молодёжи

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество

26 июня в разных странах мира отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Согласно Всемирному докладу о наркотиках (2023), каждый 17-й человек в возрасте от 15 до 64 лет употреблял наркотики в последние 12 месяцев, а в 2021 году число наркопотребителей достигло 296 миллионов.

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Кандидат медицинских наук и нарколог Марат Сараев заявил в интервью "Радио 1", что наркозависимость остаётся глобальной проблемой из-за недостаточной информированности населения. Несмотря на многочисленные источники информации о вреде наркотиков, люди продолжают их пробовать, не осознавая последствий.

По мнению Сараева, молодые люди часто начинают употреблять наркотики, следуя трендам и подражая лидерам мнений. Они ошибочно полагают, что смогут избежать зависимости, что, как показывает опыт, не так — многие заболевают и умирают от наркотиков.

Ещё одной проблемой является активный маркетинг наркобизнеса, который соблазняет молодёжь провокационными лозунгами. Маркетинг опережает профилактическую работу, внушая идею, что наркотики безопасны и могут улучшить жизнь, что особенно воздействует на подростков.

Сараев также отметил, что у некоторых людей предрасположенность к зависимости связана с психическим здоровьем и генетикой. Риски стать зависимым после первого употребления наркотиков высоки, особенно если есть предрасположенность к психическим заболеваниям или травмам.

Лечение наркозависимости, по словам эксперта, не всегда приводит к полному выздоровлению, и всегда есть риск рецидива. Специалисты говорят о "длительной стойкой ремиссии", когда болезнь приостанавливается, но не излечивается полностью. Люди, находящиеся в ремиссии, часто прилагают огромные усилия, чтобы соблюдать дисциплину и не возвращаться к наркотикам.

В завершение Сараев выразил уважение к тем, кто продолжает бороться с зависимостью и придерживается дисциплины в процессе ремиссии.