Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЧП под Воркутой: поезд сошёл с рельсов, десятки пострадавших
"Чудеса в группе Е": Украина вылетает, хотя по очкам не уступает лидеру группы
Почему кошки будят своих хозяев: истинные мотивы
Автоэксперты рассказали, как законно сэкономить при оформлении ОСАГО
Стало известно, какую косметику следует использовать с осторожностью летом
В Боливии военные учинили переворот: демократия в опасности
Можно ли не прививать домашнюю кошку, если она не выходит на улицу
Вспышки мощнее бомбы: что делать, если солнечное пятно AR3723 снова ударит по Земле
ЕС вводит санкции против РФ, ограничивая экспорт газа через свои порты
Психотерапевт о наркомании: влияние маркетинга и недостаток информированности населения

Эксперт назвал причины глобальной наркозависимости среди молодёжи

2:17
Общество

26 июня в разных странах мира отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Согласно Всемирному докладу о наркотиках (2023), каждый 17-й человек в возрасте от 15 до 64 лет употреблял наркотики в последние 12 месяцев, а в 2021 году число наркопотребителей достигло 296 миллионов.

Эксперт назвал причины глобальной наркозависимости среди молодёжи
Фото: Flickr by ZaldyImg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кандидат медицинских наук и нарколог Марат Сараев заявил в интервью "Радио 1", что наркозависимость остаётся глобальной проблемой из-за недостаточной информированности населения. Несмотря на многочисленные источники информации о вреде наркотиков, люди продолжают их пробовать, не осознавая последствий.

По мнению Сараева, молодые люди часто начинают употреблять наркотики, следуя трендам и подражая лидерам мнений. Они ошибочно полагают, что смогут избежать зависимости, что, как показывает опыт, не так — многие заболевают и умирают от наркотиков.

Ещё одной проблемой является активный маркетинг наркобизнеса, который соблазняет молодёжь провокационными лозунгами. Маркетинг опережает профилактическую работу, внушая идею, что наркотики безопасны и могут улучшить жизнь, что особенно воздействует на подростков.

Сараев также отметил, что у некоторых людей предрасположенность к зависимости связана с психическим здоровьем и генетикой. Риски стать зависимым после первого употребления наркотиков высоки, особенно если есть предрасположенность к психическим заболеваниям или травмам.

Лечение наркозависимости, по словам эксперта, не всегда приводит к полному выздоровлению, и всегда есть риск рецидива. Специалисты говорят о "длительной стойкой ремиссии", когда болезнь приостанавливается, но не излечивается полностью. Люди, находящиеся в ремиссии, часто прилагают огромные усилия, чтобы соблюдать дисциплину и не возвращаться к наркотикам.

В завершение Сараев выразил уважение к тем, кто продолжает бороться с зависимостью и придерживается дисциплины в процессе ремиссии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле

Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.

Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа
Последние материалы
Как сбросить пять кг за одну неделю: эффективные рекомендации
Как избежать террористических актов, аналогичных происшествию в Дагестане
Можно ли гулять с собакой без поводка
М1 в Беларуси: новые скоростные ограничения и достопримечательности
Почему стоит посадить на участке маки?
Эксперт назвал причины глобальной наркозависимости среди молодёжи
Чемпион ОИ Карелин не сомневается, что российским атлетам нужно участвовать в ОИ-2024
Географическая напряжённость подталкивает страны к конфликтам из-за пищи
Голос Тора Иван Жарков заявил, что санкции почти не изменили дубляж фильмов
В Японии обнаружен смертельный штамм "плотоядных бактерий"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников