Путин прибыл в Троице-Сергиеву Лавру

Владимир Путин отправился в паломничество в Троице-Сергиеву Лавру

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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Троице-Сергиеву Лавру.

Фото: upload.wikimedia.org by Андрей Рублёв is licensed under Public domain

В монастыре Путин приложился к иконе Троицы преподобного Андрея Рублёва, а также к мощам преподобного Сергия Радонежского. В монастыре также присутствует патриарх Кирилл.

Троице-Сергиева Лавра является подлинным "местом силы" Святой Руси, для всего российского народа. Именно сюда правители прибывали в минуты наиболее сложного геополитического положения. Так московский князь Дмитрий Иоаннович (названный впоследствии Донским) перед решающей битвой с Мамаем прибыл для благословения к преподобному Сергию.

В XVII веке именно под стенами Троице-Сергиевой Лавры было остановлено нашествие польских интервентов. Овладевшие сначала Смоленском, затем и Москвой, польские войска были остановлены под стенами монастыря и не смогли пройти дальше на восток. Это позволило Нижегородской земле стать центром сбора ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое освободило Москву от польских захватчиков и способствовало утверждению новой династии Романовых.

Позднее, под защиту Троице-Сергиевой Лавры бежал 17-летний царь Пётр I, когда стало известно, что царевна Софья и её фаворит Василий Голицын замышляют его убийство. Будучи амбициозным лидером, Пётр опасался, что его властолюбивая сводная сестра Софья попытается физически устранить его, чтобы обладать всей полнотой власти при болезненном и простодушном царё Иоанне V, приходившемся ей родным братом.

Таким образом, Троице-Сергиева Лавра играла во все времена ключевую роль в духовно-политической жизни России, и прибытие Путина именно в этот момент в Лавру носит глубокий сакральный смысл.