В России предложили узаконить санкции против юридических лиц

Александр Фёдоров: "Юридическое лицо посадить нельзя, но наказать можно"

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Фёдоров выступил с инициативой рассмотреть возможность введения наказаний для юридических лиц по аналогии с практикой зарубежных стран.

"Да, не посадишь юридическое лицо в тюрьму. Но существует огромный спектр других уголовных наказаний, которые весьма эффективны и применяются к юридическим лицам за рубежом", - сказал Федоров на Петербургском международном юридическом форуме.

Он рассказал, что за рубежом к юридическим лицам применяют уголовно-правовые санкции. Среди них — такие виды наказаний, как штрафы. Кроме того, юрлица могут столкнуться с ограничением своей деятельности на определённый срок, запретом на занятие определёнными видами деятельности, запретом на получение государственных заказов, ликвидацией компании. Также в СМИ может быть опубликована информация об обвинительном приговоре в отношении юридического лица, и это будет сделано за счёт его средств.