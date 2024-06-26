В России перестала работать платформа ICQ

На сайте мессенджера ICQ появилось сообщение о том, что он больше не работает.
ICQ (АйСиКью) — это программа для мгновенного обмена сообщениями, которая была разработана в 1996 году. Она стала одним из первых популярных мессенджеров и имела большое значение для развития интернет-коммуникаций.
ICQ позволяла пользователям общаться друг с другом в режиме реального времени, обмениваться файлами и создавать группы для общения. Программа быстро завоевала популярность среди пользователей интернета и стала одной из самых узнаваемых торговых марок в сфере онлайн-общения.
В настоящее время ICQ продолжает развиваться, но уже не является таким популярным, как раньше. Тем не менее, некоторые пользователи всё ещё используют эту программу для общения со своими друзьями и знакомыми.
У ICQ было несколько особенностей:
С развитием технологий и появлением новых мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram и Viber, ICQ утратила свою популярность. Однако она остаётся важным этапом в истории развития онлайн-коммуникации и продолжает использоваться некоторыми пользователями.
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