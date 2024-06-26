В России перестала работать платформа ICQ

"Аська всё": прототип первого мессенджера в России прекратил работу

На сайте мессенджера ICQ появилось сообщение о том, что он больше не работает.

ICQ (АйСиКью) — это программа для мгновенного обмена сообщениями, которая была разработана в 1996 году. Она стала одним из первых популярных мессенджеров и имела большое значение для развития интернет-коммуникаций.

ICQ позволяла пользователям общаться друг с другом в режиме реального времени, обмениваться файлами и создавать группы для общения. Программа быстро завоевала популярность среди пользователей интернета и стала одной из самых узнаваемых торговых марок в сфере онлайн-общения.

В настоящее время ICQ продолжает развиваться, но уже не является таким популярным, как раньше. Тем не менее, некоторые пользователи всё ещё используют эту программу для общения со своими друзьями и знакомыми.

У ICQ было несколько особенностей:

Регистрация по номеру телефона. Для регистрации в системе ICQ необходимо было указать свой номер телефона. На него отправлялся специальный код, который нужно было ввести при регистрации. Это обеспечивало дополнительную безопасность и контроль над учётными записями. Уникальные идентификаторы. Каждому пользователю присваивался уникальный идентификатор (или «аська»), который состоял из четырёх цифр. С помощью этого идентификатора можно было найти других пользователей в сети. Поддержка различных платформ. ICQ работала на разных платформах, включая Windows, Mac OS, Linux и другие операционные системы. Это делало её доступной для широкого круга пользователей. В отличие от более современных мессенджеров, работающих исключительно на ОС Android или ОС от Apple, ICQ могла работать практически на всех кнопочных телефонах, имевших возможность выхода в интернет.

С развитием технологий и появлением новых мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram и Viber, ICQ утратила свою популярность. Однако она остаётся важным этапом в истории развития онлайн-коммуникации и продолжает использоваться некоторыми пользователями.