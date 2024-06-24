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Евросоюз активировал 14-ый пакет санкций

Евросоюз показал, "кто из нас, ровесники, кто - герой", а кто - нет

0:59
Общество

Евросоюз ввёл 14-й пакет санкций против Российской Федерации. В него вошли 116 физических и юридических лиц, включая известных персон.

Евросоюз показал, "кто из нас, ровесники, кто - герой", а кто - нет
Фото: youtube.com by канал SHAMAN is licensed under public domain

Среди них:

*SHAMAN ;

* Полина Гагарина;

* Иван Охлобыстин;

* мать главы Чечни Рамзана Кадырова;

* глава "Института развития Интернета", который финансировал многие патриотические информационные проекты.

Также под санкции попали:

* главнокомандующий ВМФ России Николай Моисеев;

* Родион Мирошник — посол по особым поручениям МИД РФ, бывший представитель ЛНР на Минских переговорах;

* "Совкомфлот";

* "Уральские авиалинии".

Санкции предполагают арест имеющихся счетов в европейских банках и запрет на въезд в страны Евросоюза.

В нынешних реалиях санкции против деятелей культуры, в том числе против молодых исполнителей, таких как Полина Гагарина и SHAMAN, показывают их приверженность ценностям патриотизма.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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