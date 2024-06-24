Евросоюз ввёл 14-й пакет санкций против Российской Федерации. В него вошли 116 физических и юридических лиц, включая известных персон.
Среди них:
*SHAMAN ;
* Полина Гагарина;
* Иван Охлобыстин;
* мать главы Чечни Рамзана Кадырова;
* глава "Института развития Интернета", который финансировал многие патриотические информационные проекты.
Также под санкции попали:
* главнокомандующий ВМФ России Николай Моисеев;
* Родион Мирошник — посол по особым поручениям МИД РФ, бывший представитель ЛНР на Минских переговорах;
* "Совкомфлот";
* "Уральские авиалинии".
Санкции предполагают арест имеющихся счетов в европейских банках и запрет на въезд в страны Евросоюза.
В нынешних реалиях санкции против деятелей культуры, в том числе против молодых исполнителей, таких как Полина Гагарина и SHAMAN, показывают их приверженность ценностям патриотизма.
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