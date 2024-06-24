На востоке Москвы "дадут бой" самокатчикам: планируется введение "медленных" зон

На востоке Москвы могут ввести "медленные" зоны для самокатов

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители нескольких районов востока Москвы просят снизить скорость электросамокатов в местах отдыха, парках и скверах, чтобы обеспечить безопасность для семей с детьми и пожилых людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Глава "Центра Добрых дел" и председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова организовала опрос среди жителей районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Сокольники для сбора мнений. На основе результатов опроса будет предложено городским властям создать "медленные" зоны с ограничением скорости до 15 км/ч с помощью программного обеспечения.

Это предложение направлено на достижение компромисса, который учтет интересы всех участников движения.

Волонтеры Центра собирают предложения и подписи для передачи в Департамент транспорта. Кроме того, Центр организовал занятия по безопасному использованию электросамокатов и электровелосипедов. В Москве уже существует 320 таких зон с ограничением скорости до 5-15 км/ч.