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Какие льготы ждут пенсионеров в 2024 году: вы будете удивлены

Россиянам ответили, какие льготы ждут пенсионеров в 2024 году

6:09
Общество

Выход на пенсию предоставляет право на множество льгот. Пожилые граждане могут рассчитывать на все или некоторые из них, причем льготы устанавливаются как федеральными, так и региональными властями.

Россиянам ответили, какие льготы ждут пенсионеров в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons CC0 License

Каждый гражданин, включая пенсионеров, имеет право на имущественный налоговый вычет один раз в жизни. Часть НДФЛ возвращается при покупке квартиры, комнаты, жилого дома, земельного участка с домом или для его строительства.

После получения пенсионного удостоверения российские граждане сразу получают право на имущественные налоговые льготы. Эти льготы разнообразны и разделены на пять категорий. Это позволяет не платить налог за один объект из каждой категории, сообщает "Вести Подмосковья".

В первую категорию входят квартира, доля квартиры или комната; во вторую — жилой дом или его часть; в третью — творческая мастерская, ателье, студия и другие помещения для профессиональной деятельности; в четвертую — строения до 50 квадратных метров на земельных участках для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и жилищного строительства; в пятую — гараж или машино-место. Если пенсионер решит не платить налог за квартиру, то комната будет облагаться налогом. Второй объект недвижимости также будет облагаться налогом, если у пенсионера имеется больше одной квартиры. В большинстве случаев пенсионеры освобождаются от налога на имущество.

Что касается земельных участков, то налог не уплачивается за первые 6 соток. За превышение этой площади налог придется заплатить.

Если доход пенсионера, в первую очередь пенсия, ниже прожиточного минимума, он имеет право на доплату. Федеральный прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в 2024 году составляет 13 290 рублей, но важен региональный показатель. В Чукотском автономном округе он составляет 34 239 рублей, а в Саратовской области — 11 019 рублей. В Московской области ПМП в 2024 году установлен на уровне 15 735 рублей. Если пенсия пенсионера составляет 12 тысяч рублей, регион доплачивает 3 735 рублей. Эти выплаты автоматически начисляются неработающим пенсионерам.

Пенсионеры льготных категорий, такие как Герои России, ветераны боевых действий и инвалиды, получают ежемесячные денежные выплаты, которые индексируются с 1 февраля. Выплаты могут быть увеличены, если получатель откажется от набора социальных услуг стоимостью 1 578,5 рублей.

С 80 лет пенсионеры получают надбавку к пенсии, которая индексируется ежегодно. Сейчас она составляет 8 134,88 рубля и начисляется автоматически. Также есть доплата, если пенсионер содержит иждивенца.

Пенсионеры, проработавшие 30 лет в сельском хозяйстве, получают сельскую надбавку в размере 2033,7 рублей. Те, кто работал на Крайнем Севере или в приравненных регионах, получают надбавку в размере 4067,4 рублей. Для этого мужчины должны были проработать на Севере 15 лет, а в приравненных регионах — 20 лет. Общий стаж должен составлять не менее 25 лет. Для женщин сроки общих стажей — 20 лет, но если есть двое детей, достаточно 12 лет на Севере или 17 лет в приравненных регионах.

Здоровье выходит на первое место с возрастом, и для пенсионеров предусмотрены льготы. Бесплатные лекарства из набора социальных услуг и скидка 50% на другие препараты, если пенсия равна прожиточному минимуму. Есть льгота на бесплатное протезирование зубов для некоторых категорий пенсионеров.

Пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы превышают 22% от дохода. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения.

Также пенсионеры платят меньше за капитальный ремонт: с 70 лет — 50%, а с 80 лет — полностью компенсируются затраты. Условия включают владение и проживание в жилье пенсионером или с другими неработающими родственниками.

Пенсионеры Подмосковья могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. Некоторые авиакомпании предоставляют скидки пенсионерам, за исключением Московской области. Герои СССР и России могут бесплатно путешествовать по внутренним железным дорогам два раза в год и один раз до места лечения. Подмосковные пенсионеры могут бесплатно ездить только в электропоездах.

Если пенсионер работает и решает уволиться, он может сделать это без отработки 14 дней. Также работающие пенсионеры могут взять отпуск без сохранения зарплаты на 14 дней, а если они инвалиды, то до 60 дней в год.

В 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения и старше (58 лет), и мужчины 1961 года рождения и старше (63 года). Для получения пенсии по старости нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента. Один пенсионный коэффициент сейчас стоит 133,05 рубля.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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