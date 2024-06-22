Какие льготы ждут пенсионеров в 2024 году: вы будете удивлены

Выход на пенсию предоставляет право на множество льгот. Пожилые граждане могут рассчитывать на все или некоторые из них, причем льготы устанавливаются как федеральными, так и региональными властями.
Каждый гражданин, включая пенсионеров, имеет право на имущественный налоговый вычет один раз в жизни. Часть НДФЛ возвращается при покупке квартиры, комнаты, жилого дома, земельного участка с домом или для его строительства.
После получения пенсионного удостоверения российские граждане сразу получают право на имущественные налоговые льготы. Эти льготы разнообразны и разделены на пять категорий. Это позволяет не платить налог за один объект из каждой категории, сообщает "Вести Подмосковья".
В первую категорию входят квартира, доля квартиры или комната; во вторую — жилой дом или его часть; в третью — творческая мастерская, ателье, студия и другие помещения для профессиональной деятельности; в четвертую — строения до 50 квадратных метров на земельных участках для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и жилищного строительства; в пятую — гараж или машино-место. Если пенсионер решит не платить налог за квартиру, то комната будет облагаться налогом. Второй объект недвижимости также будет облагаться налогом, если у пенсионера имеется больше одной квартиры. В большинстве случаев пенсионеры освобождаются от налога на имущество.
Что касается земельных участков, то налог не уплачивается за первые 6 соток. За превышение этой площади налог придется заплатить.
Если доход пенсионера, в первую очередь пенсия, ниже прожиточного минимума, он имеет право на доплату. Федеральный прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в 2024 году составляет 13 290 рублей, но важен региональный показатель. В Чукотском автономном округе он составляет 34 239 рублей, а в Саратовской области — 11 019 рублей. В Московской области ПМП в 2024 году установлен на уровне 15 735 рублей. Если пенсия пенсионера составляет 12 тысяч рублей, регион доплачивает 3 735 рублей. Эти выплаты автоматически начисляются неработающим пенсионерам.
Пенсионеры льготных категорий, такие как Герои России, ветераны боевых действий и инвалиды, получают ежемесячные денежные выплаты, которые индексируются с 1 февраля. Выплаты могут быть увеличены, если получатель откажется от набора социальных услуг стоимостью 1 578,5 рублей.
С 80 лет пенсионеры получают надбавку к пенсии, которая индексируется ежегодно. Сейчас она составляет 8 134,88 рубля и начисляется автоматически. Также есть доплата, если пенсионер содержит иждивенца.
Пенсионеры, проработавшие 30 лет в сельском хозяйстве, получают сельскую надбавку в размере 2033,7 рублей. Те, кто работал на Крайнем Севере или в приравненных регионах, получают надбавку в размере 4067,4 рублей. Для этого мужчины должны были проработать на Севере 15 лет, а в приравненных регионах — 20 лет. Общий стаж должен составлять не менее 25 лет. Для женщин сроки общих стажей — 20 лет, но если есть двое детей, достаточно 12 лет на Севере или 17 лет в приравненных регионах.
Здоровье выходит на первое место с возрастом, и для пенсионеров предусмотрены льготы. Бесплатные лекарства из набора социальных услуг и скидка 50% на другие препараты, если пенсия равна прожиточному минимуму. Есть льгота на бесплатное протезирование зубов для некоторых категорий пенсионеров.
Пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы превышают 22% от дохода. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения.
Также пенсионеры платят меньше за капитальный ремонт: с 70 лет — 50%, а с 80 лет — полностью компенсируются затраты. Условия включают владение и проживание в жилье пенсионером или с другими неработающими родственниками.
Пенсионеры Подмосковья могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. Некоторые авиакомпании предоставляют скидки пенсионерам, за исключением Московской области. Герои СССР и России могут бесплатно путешествовать по внутренним железным дорогам два раза в год и один раз до места лечения. Подмосковные пенсионеры могут бесплатно ездить только в электропоездах.
Если пенсионер работает и решает уволиться, он может сделать это без отработки 14 дней. Также работающие пенсионеры могут взять отпуск без сохранения зарплаты на 14 дней, а если они инвалиды, то до 60 дней в год.
В 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения и старше (58 лет), и мужчины 1961 года рождения и старше (63 года). Для получения пенсии по старости нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента. Один пенсионный коэффициент сейчас стоит 133,05 рубля.
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