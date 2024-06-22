Какие льготы ждут пенсионеров в 2024 году: вы будете удивлены

Россиянам ответили, какие льготы ждут пенсионеров в 2024 году

6:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Выход на пенсию предоставляет право на множество льгот. Пожилые граждане могут рассчитывать на все или некоторые из них, причем льготы устанавливаются как федеральными, так и региональными властями.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons CC0 License

Каждый гражданин, включая пенсионеров, имеет право на имущественный налоговый вычет один раз в жизни. Часть НДФЛ возвращается при покупке квартиры, комнаты, жилого дома, земельного участка с домом или для его строительства.

После получения пенсионного удостоверения российские граждане сразу получают право на имущественные налоговые льготы. Эти льготы разнообразны и разделены на пять категорий. Это позволяет не платить налог за один объект из каждой категории, сообщает "Вести Подмосковья".

В первую категорию входят квартира, доля квартиры или комната; во вторую — жилой дом или его часть; в третью — творческая мастерская, ателье, студия и другие помещения для профессиональной деятельности; в четвертую — строения до 50 квадратных метров на земельных участках для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и жилищного строительства; в пятую — гараж или машино-место. Если пенсионер решит не платить налог за квартиру, то комната будет облагаться налогом. Второй объект недвижимости также будет облагаться налогом, если у пенсионера имеется больше одной квартиры. В большинстве случаев пенсионеры освобождаются от налога на имущество.

Что касается земельных участков, то налог не уплачивается за первые 6 соток. За превышение этой площади налог придется заплатить.

Если доход пенсионера, в первую очередь пенсия, ниже прожиточного минимума, он имеет право на доплату. Федеральный прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в 2024 году составляет 13 290 рублей, но важен региональный показатель. В Чукотском автономном округе он составляет 34 239 рублей, а в Саратовской области — 11 019 рублей. В Московской области ПМП в 2024 году установлен на уровне 15 735 рублей. Если пенсия пенсионера составляет 12 тысяч рублей, регион доплачивает 3 735 рублей. Эти выплаты автоматически начисляются неработающим пенсионерам.

Пенсионеры льготных категорий, такие как Герои России, ветераны боевых действий и инвалиды, получают ежемесячные денежные выплаты, которые индексируются с 1 февраля. Выплаты могут быть увеличены, если получатель откажется от набора социальных услуг стоимостью 1 578,5 рублей.

С 80 лет пенсионеры получают надбавку к пенсии, которая индексируется ежегодно. Сейчас она составляет 8 134,88 рубля и начисляется автоматически. Также есть доплата, если пенсионер содержит иждивенца.

Пенсионеры, проработавшие 30 лет в сельском хозяйстве, получают сельскую надбавку в размере 2033,7 рублей. Те, кто работал на Крайнем Севере или в приравненных регионах, получают надбавку в размере 4067,4 рублей. Для этого мужчины должны были проработать на Севере 15 лет, а в приравненных регионах — 20 лет. Общий стаж должен составлять не менее 25 лет. Для женщин сроки общих стажей — 20 лет, но если есть двое детей, достаточно 12 лет на Севере или 17 лет в приравненных регионах.

Здоровье выходит на первое место с возрастом, и для пенсионеров предусмотрены льготы. Бесплатные лекарства из набора социальных услуг и скидка 50% на другие препараты, если пенсия равна прожиточному минимуму. Есть льгота на бесплатное протезирование зубов для некоторых категорий пенсионеров.

Пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы превышают 22% от дохода. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения.

Также пенсионеры платят меньше за капитальный ремонт: с 70 лет — 50%, а с 80 лет — полностью компенсируются затраты. Условия включают владение и проживание в жилье пенсионером или с другими неработающими родственниками.

Пенсионеры Подмосковья могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. Некоторые авиакомпании предоставляют скидки пенсионерам, за исключением Московской области. Герои СССР и России могут бесплатно путешествовать по внутренним железным дорогам два раза в год и один раз до места лечения. Подмосковные пенсионеры могут бесплатно ездить только в электропоездах.

Если пенсионер работает и решает уволиться, он может сделать это без отработки 14 дней. Также работающие пенсионеры могут взять отпуск без сохранения зарплаты на 14 дней, а если они инвалиды, то до 60 дней в год.

В 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения и старше (58 лет), и мужчины 1961 года рождения и старше (63 года). Для получения пенсии по старости нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента. Один пенсионный коэффициент сейчас стоит 133,05 рубля.