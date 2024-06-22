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Эти профессии важны летом: скорее работать

Эксперт Левина рассказала, какие специалисты наиболее востребованы летом

1:44
Общество

В общем, лето в плане поиска работы не сильно отличается от других времен года. Эксперт по рынку труда Юлия Левина отмечает, что некоторые отрасли действительно нуждаются в дополнительных сотрудниках в теплое время года.

Эксперт Левина рассказала, какие специалисты наиболее востребованы летом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По её словам, летом наибольший спрос на рабочие руки наблюдается в сфере летних кафе и ресторанов, где требуются дополнительные кадры из-за повышенной активности бизнеса. В этот период также возрастает потребность в работниках строительной отрасли и сельского хозяйства, сообщает Петербург2.

Юлия Левина также отмечает, что в России наблюдается недостаток специалистов почти во всех отраслях, особенно в образовании, здравоохранении, на крупных предприятиях и в добывающих отраслях. Ситуацию усугубляет выход на пенсию опытных специалистов и недостаток подготовленных молодых кадров.

Отмечая актуальность поиска работы летом, Левина указывает, что процесс подбора персонала не останавливается из-за отпускных сезонов. Работодатели часто проводят собеседования онлайн и стремятся немедленно принять подходящих кандидатов, учитывая, что современные работники обычно выбирают место работы тщательно и рассматривают несколько предложений одновременно.

Исключением являются высокооплачиваемые специалисты, такие как руководители и топ-менеджеры, подбор которых может затянуться из-за требовательного отбора и согласования кандидатуры.

Таким образом, лето представляет собой активный период на рынке труда, требующий гибкости и быстрой реакции как со стороны работодателей, так и со стороны ищущих работу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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