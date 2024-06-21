Депутат Яна Лантратова предложила ввести студенческий материнский капитал на федеральном уровне

В Госдуме предложили ввести студенческий материнский капитал

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила на федеральном уровне ввести выплату студенческого материнского капитала. Она направила соответствующее обращение к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Государственной думы

По словам парламентария, в апреле текущего года депутаты Ивановской областной Думы одобрили законопроект о студенческом материнском капитале. В результате студенческие семьи, в которых первый ребёнок родится с 1 апреля 2024 года, получат региональную выплату в размере 1 млн рублей в дополнение к федеральному материнскому капиталу.

Лантратова предложила распространить этот опыт на всю страну, введя федеральную выплату студенческого материнского капитала. Дополнительная выплата могла бы предоставляться семьям, где родители учатся в вузе или колледже, а матери ребёнка не исполнилось 25 лет. Эта сумма должна выплачиваться сверх стандартного материнского капитала, уточнила депутат, сообщает издание "Вести Подмосковья".

"С учётом изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть указанную инициативу по введению студенческого материнского капитала и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в обращении.