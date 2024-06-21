Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как можно сделать салат из огурцов и помидоров ещё более полезным?
Ветеринары рассказали, как распознать ожирение у кошек
В США неминуем кризис государственного образования: учителя уходят из школ
Автоэксперт Тимашов назвал четыре способа продлить жизнь турбонаддува двигателя
Президент Польши выступил против уменьшения количества уроков религии в школах
В Херсоне началась эпидемия холеры
Бельгия опасается воровать российские активы
Российский турист рассказал о недостатках отдыха в Абхазии
Россия и Индия собираются ввести безвизовый режим для туристов
Депутат Яна Лантратова предложила ввести студенческий материнский капитал на федеральном уровне

В Госдуме предложили ввести студенческий материнский капитал

1:24
Общество

Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила на федеральном уровне ввести выплату студенческого материнского капитала. Она направила соответствующее обращение к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой.

В Госдуме предложили ввести студенческий материнский капитал
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Государственной думы

По словам парламентария, в апреле текущего года депутаты Ивановской областной Думы одобрили законопроект о студенческом материнском капитале. В результате студенческие семьи, в которых первый ребёнок родится с 1 апреля 2024 года, получат региональную выплату в размере 1 млн рублей в дополнение к федеральному материнскому капиталу.

Лантратова предложила распространить этот опыт на всю страну, введя федеральную выплату студенческого материнского капитала. Дополнительная выплата могла бы предоставляться семьям, где родители учатся в вузе или колледже, а матери ребёнка не исполнилось 25 лет. Эта сумма должна выплачиваться сверх стандартного материнского капитала, уточнила депутат, сообщает издание "Вести Подмосковья".

"С учётом изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть указанную инициативу по введению студенческого материнского капитала и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в обращении.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев
Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Рассказываем почему кабачки не завязывают плоды, хотя обильно цветут
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Fitforfun.de: названы четыре преимущества ежедневной планки для организма
ВСУ атакуют Энергодар перед новым наступлением на юг
Журналист из США Сеймур Херш заявил о тайных переговорах с РФ по Украине
Мэттью Макконахи мечтал покончить с Голливудом в начале 2000-х
Виктория Боня рассталась с Русланом Гасановым из-за постоянного контроля
Ученые создали “космические кирпичи” для строительства базы на Луне
Сосна может снизить инфекционность оболочечных вирусов
Иммунолог Болибок: холера передаётся фекально-оральным путём
Стилист Гоша Карцев поделился воспоминаниями о работе с «орущей матом» Собчак
Какие привычки ведут к ломкости волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников