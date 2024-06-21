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Вводятся новые ограничения на количество рабочих-мигрантов

В 10 регионах введут ограничения на количество рабочих мигрантов

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Общество

В пресс-службе Министерства труда Российской Федерации сообщили, что в 2025 году более чем в 10 регионах страны будет снижена допустимая доля иностранных рабочих.

В 10 регионах введут ограничения на количество рабочих мигрантов
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы планируют ввести в следующих регионах:

— Оренбургская область;

— Челябинская область;

— Калужская область;

— Магаданская область;

— Рязанская область;

— Самарская область;

— Амурская область;

— Республика Удмуртия;

— Республика Дагестан;

— Краснодарский край;

— Красноярский край.

Данные меры будут способствовать снижению социальной напряжённости, росту зарплат и недопущению межнациональной розни. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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