Вводятся новые ограничения на количество рабочих-мигрантов

В пресс-службе Министерства труда Российской Федерации сообщили, что в 2025 году более чем в 10 регионах страны будет снижена допустимая доля иностранных рабочих.
Дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы планируют ввести в следующих регионах:
— Оренбургская область;
— Челябинская область;
— Калужская область;
— Магаданская область;
— Рязанская область;
— Самарская область;
— Амурская область;
— Республика Удмуртия;
— Республика Дагестан;
— Краснодарский край;
— Красноярский край.
Данные меры будут способствовать снижению социальной напряжённости, росту зарплат и недопущению межнациональной розни.
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