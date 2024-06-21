Выпускной за деньги: родители возмущены новым требованием школы

Родители просят внести оплату за вход на выпускной

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Родители выпускников 9 класса Боровской средней школы в Тюменском районе оказались в затруднительном положении, узнав о необходимости оплаты за вход на торжественное вручение аттестатов своим детям.

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За каждого родственника требуется уплатить 250 рублей, что вызвало недовольство среди семей. Школьное руководство объяснило необходимость платы арендой зала Дома культуры, поскольку школьный актовый зал требует ремонта, которого не было более 30 лет.

Родители, возмущенные таким оборотом событий, обратились в департамент образования региона, что привело к предложению альтернативы — проведение мероприятия в школьном корпусе утром, с последующим доступом в ДК за деньги, сообщает tmn. aif.ru.