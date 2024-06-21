В России стартовала 16-я международная мемориальная акция "Свеча Памяти"

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21-22 июня 2024 года в России, ближнем и дальнем зарубежье проходит 16-я Международная мемориальная акция "Свеча Памяти". Об этом сообщает общественный Оргкомитет Международной мемориальной акции "Свеча Памяти".

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"Свеча памяти" в России — это не только скорбь, но и гордость за свой народ, который выстоял и победил в войне, несмотря на бесчисленные потери. Акция стартовала в Москве, в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.

Акция носит межконфессиональный характер. Автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий, в том числе, участники специальной военной операции, представители молодёжи, со Свечой Памяти из Елоховского собора направятся к духовным центрам столицы — Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Затем участники автоколонны посетят памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложат цветы к Вечному Огню.

В состав общественного Оргкомитета Международной мемориальной акции "Свеча Памяти" входят руководители и представители ветеранских и общественных объединений, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Государственной Думы и сенаторы, члены Общественной палаты России, представители постпредств субъектов Российской Федерации и землячеств.

В 2021 году делегация Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" посетила Брест и передала Свечу Памяти в Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". В 2022 году члены Президиума "ОФИЦЕРОВ РОССИИ", ветераны морской пехоты из г. Балтийска и Республики Беларусь доставили Свечу Памяти в город-герой Тула, чтобы торжественно передать эстафету памяти в Музей обороны города. В 2023 года Свеча Памяти была передана в музей города-героя Смоленска "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны".

В 2024 делегация Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" посетит Саур-могилу, Донецк и передаст Свечу в Военно-исторический музей Великой Отечественной войны.

Ирина Яровая, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ:

"Елоховский храм мы выбрали не случайно. Этот храм накануне Великой Отечественной войны подлежал сносу. Началась война, и этого не произошло. Но первый молебен за Победу, во славу наших воинов и нашего Отечества прошел именно здесь, в этом храме.

Наши мужественные солдаты и тогда, и сейчас верой и правдой защищают мир, добро и справедливость. И сегодня, когда идет война, когда наши ребята, вновь ценой своей жизни противостоят фашизму, — "Свеча Памяти", имеет особо важное значение".

Владимир Шаманов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Герой Российской Федерации:

"Сегодня, когда идет специальная военная операция, потомки негодяев, начавших войну в 1941 году, еще больше издеваются над нашими соотечественниками. Мы видим, как уничтожается мирное население. И нет ничего позорнее, чем воевать с народом.

Я хочу сказать, перед нами стоят не просто свечи — это эстафета людских судеб, яркий пример, для молодежи. Вы, только начинаете жить, и вам продолжать эту эстафету".

Сергей Липовой, председатель Президиума Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой Российской Федерации, генерал-майор:

"22 июня 1941 года началась самая жестокая и кровавая война XX века. Эту войну против Советского Союза развязала западная коалиция во главе с фашистской Германией. Мы слишком много жизней потеряли в этой войне и не можем позволить забыть о ней. Сегодня мы в очередной раз зажигаем свечу в память о тех героях, тех солдатах, которые положили жизни на алтарь Победы, для того чтобы мы могли жить спокойно в самой лучшей стране мира. Сегодня мы снова боремся с нацизмом. И победа может быть одержана только в случае объединения всего российского народа".

Николай Махутов, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН, профессор:

"Мы хотели бы, чтобы Свеча Памяти никогда не погасла. Это наш последний долг. И, хотелось бы, чтобы на законодательном уровне было закреплено положение об особой категории жертв войны, малолетних узников фашизма. Это важно, чтобы мир узнал, что есть еще живые свидетели фашистских преступлений".

Александр Головашкин, председатель Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ", Герой Российской Федерации, полковник:

"Свеча Памяти" — народная, очень нужная акция, особенно сегодня, когда мы столкнулись с тем, с чем столкнулись наши деды в 1941 году. А специальная военная операция показывает, что может произойти, когда люди забывают историю, пытаются перечеркнуть ее. У этого есть необратимые последствия. Поэтому акция направлена на то, чтобы сохранить память и передать ее нашим детям и внукам. Мы обязаны сохранить память о самой страшной войне, подвиге советских солдат, победивших коричневую чуму".