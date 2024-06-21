Продюсер Владимир Киселев упрекнул российских блогеров и СМИ в цензуре

2:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Популярный продюсер, основатель легендарной группы "Земляне" Владимир Киселев, известный своей категоричной гражданской позицией, не боится смелых и открытых высказываний в СМИ.

Владимир Киселев всегда открыто называет имена своих оппонентов и не страшится критики. При этом позиция его максимально прогосударственная. Продюсер всегда поддерживал и поддерживает свою страну и свой народ, а также решения Президента РФ.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, как оказалась, и такая патриотическая позиция, также угодна далеко не всем и может оказаться под угрозой цензуры.

"В нашей стране есть цензура и я это испытал на личном опыте, — рассказал недавно Владимир Киселев. — Уже отснятые интервью, в которых я озвучил свои мысли, с блогером Гоблином (Дмитрий Пучков), Аленой Жигаловой (программа "Алена, блин!"), с Вячеславом Манучаровым были сняты с эфира по указке одной из башен. А потом, не удивительно ли — Гоблин получил грант на свою программу в размере 19 миллионов рублей? Телеканал РЕН ТВ, радио КП, многие СМИ отменяют интервью, умоляют не говорить на политические темы".

Продюсер открыто критикует провалы в работе всевозможных высоких кабинетов, в том числе и многочисленные управления по культуре, и Администрацию президента. И к большому сожалению, некоторые действительно боятся этой критики, прикладывая все усилия, чтобы не дать ей ходу.