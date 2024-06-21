Продюсер Владимир Киселев упрекнул российских блогеров и СМИ в цензуре

Владимир Киселев всегда открыто называет имена своих оппонентов и не страшится критики. При этом позиция его максимально прогосударственная. Продюсер всегда поддерживал и поддерживает свою страну и свой народ, а также решения Президента РФ.
Однако, как оказалась, и такая патриотическая позиция, также угодна далеко не всем и может оказаться под угрозой цензуры.
"В нашей стране есть цензура и я это испытал на личном опыте, — рассказал недавно Владимир Киселев. — Уже отснятые интервью, в которых я озвучил свои мысли, с блогером Гоблином (Дмитрий Пучков), Аленой Жигаловой (программа "Алена, блин!"), с Вячеславом Манучаровым были сняты с эфира по указке одной из башен. А потом, не удивительно ли — Гоблин получил грант на свою программу в размере 19 миллионов рублей? Телеканал РЕН ТВ, радио КП, многие СМИ отменяют интервью, умоляют не говорить на политические темы".
Продюсер открыто критикует провалы в работе всевозможных высоких кабинетов, в том числе и многочисленные управления по культуре, и Администрацию президента. И к большому сожалению, некоторые действительно боятся этой критики, прикладывая все усилия, чтобы не дать ей ходу.
"Как эти темы можно оставлять без внимания? — сетует Владимир Киселев. — Например, что украинские исполнители, деятели искусств оказались куда патриотичнее наших. Сейчас меня могут обвинить в том, что я "за Украину", но это вовсе не так. Стоит только посмотреть, как они с первых же дней кинулись поддерживать свою страну, переводить деньги на счета ВСУ, организовывать благотворительные сборы, отправлять гуманитарную помощь. И имена таких артистов можно перечислять десятками! Это действительно достойно уважения. У нас же в России единицы решили прийти на помощь своей армии, своему народу, поддержать Президента РФ! Так что далеко не лишним было бы взять пример с украинских коллег. Там чиновники, совершенно точно, работу по патриотическому воспитанию, в отличие от нашей страны, не провалили".
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