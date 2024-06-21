Жительница Екатеринбурга получила почти 900 тысяч рублей, предоставив фиктивные свидетельства о рождении троих детей

Екатеринбурженка получила 900 тысяч рублей за несуществующих детей

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Екатеринбурга подала в управление социальной политики документы о рождении троих детей, которых у неё на самом деле никогда не было. За это она получила почти 900 тысяч рублей, но афера вскрылась. URA. RU стало известно о подробностях дела от источника.

Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"26-летняя женщина предоставила документы на трёх детей, которые у неё якобы родились в 2019-м, 2021-м и 2022-м годах. Объяснила, что рожала их вне больницы, и потребовала выплаты — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу и прочее. В итоге она получила 892 тысячи рублей", — сообщил источник агентства.

Однако выяснилось, что женщина на самом деле детей не рожала. Она нашла знакомую по имени Гуля, которая помогла ей оформить поддельные свидетельства о рождении, якобы выданные в загсе Челябинска. С этими документами "многодетная мать" обратилась в управление социальной политики, привлекая в качестве свидетелей неких Ивановых, которые якобы принимали у неё роды на дому. Позже выяснилось, что все трое "акушера" получили по 30 тысяч рублей за ложные свидетельства.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ — "Мошенничество при получении выплат". Женщина находится под подпиской о невыезде. Стоит отметить, что у неё действительно есть двое несовершеннолетних детей.