"Верни нам этого светлого человека": в Тюменской области почти полгода разыскивают известного видеоблогера

В Тюменской области 5 месяцев разыскивают известного видеоблогера

2:43 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тюмени уже более пяти месяцев разыскивают уроженца деревни Онуфриево Исетского района Илью Тихоновского. Мужчина исчез 5 января 2024 года после поездки в Тюмень по делам и за покупками.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

Илью знали многие: 42-летний тюменец вел YouTube-канал "Тетя Чуня", где рассказывал о жизни большой и дружной семьи кошек, а также о спасенных бездомных животных. Подробности об этом можно найти здесь. Вечером 5 января Илья отправился за покупками в гипермаркет "Лента" на улице Мельникайте и должен был вернуться домой. Выйдя из магазина, он бесследно исчез. Последние его следы были обнаружены только ночью в районе 9-го километра Объездной дороги.

Тогда поисковики и волонтеры приложили все усилия, чтобы найти мужчину, поскольку он был им близок по духу из-за своей помощи обездоленным животным. Несмотря на морозы, волонтеры регулярно осматривали территорию и опрашивали людей. В какой-то момент им даже казалось, что они топчутся на месте. Подробнее о первых неделях поиска можно прочитать здесь, сообщает Megatyumen.ru.

"Поиск Тихоновского Ильи Сергеевича переведен в инфо-поддержку. Отрабатываются свидетельства, проводится мониторинг медицинских учреждений и других организаций. Нами было отработано 30 задач в природной среде и пройдено 477,2 км", — рассказала пресс-секретарь отряда Мария Кондратенко.

Она также отметила, что в поисках участвовали пешие поисковики, беспилотная авиация, конные и кинологические расчеты. В городской среде было выполнено большое количество задач: просматривались записи камер видеонаблюдения, опрашивались прохожие, расклеивались ориентировки и собирались различные свидетельства. К сожалению, на сегодняшний день никаких результатов нет, но поиски продолжаются.

Подписчики видеоблогера также не теряют надежды. Несмотря на то, что после исчезновения Ильи общее количество зрителей канала немного уменьшилось, большинство из них до сих пор переживают за тюменца.

"Трудно принять мысль, что его не найдут. Хотя Илья сам учил принимать реальность и волю Бога, но есть ли в этом его воля?", — задаются вопросом подписчики в комментариях под последним новогодним выпуском про кошек. "Господи, помоги, верни к нам этого светлого человека!", — добавляет одна из подписчиц канала.