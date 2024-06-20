"Рособрнадзор" ужесточит контроль за знанием русского языка мигрантами

"Рособрнадзор" будет усиливать контроль за знанием русского языка мигрантами

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Рособрнадзор будет учитывать случаи, когда мигрант не обладает минимальными знаниями русского языка, но при этом имеет действующий сертификат о знании языка.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Эта информация содержится в приказе ведомства от 15 мая 2024 года, который был утверждён Минюстом 19 июля того же года.

В соответствии с приказом Рособрнадзора, вносятся изменения в перечень индикаторов риска при государственном контроле за соблюдением требований, касающихся экзаменов для мигрантов, необходимых для получения рабочего сертификата.

Ранее выявились неоднократные нарушения в миграционной политике, когда многие мигранты не знали не то что основ истории и права России, но и не умели изъясняться по-русски.