"Рособрнадзор" ужесточит контроль за знанием русского языка мигрантами

Рособрнадзор будет учитывать случаи, когда мигрант не обладает минимальными знаниями русского языка, но при этом имеет действующий сертификат о знании языка.
Эта информация содержится в приказе ведомства от 15 мая 2024 года, который был утверждён Минюстом 19 июля того же года.
В соответствии с приказом Рособрнадзора, вносятся изменения в перечень индикаторов риска при государственном контроле за соблюдением требований, касающихся экзаменов для мигрантов, необходимых для получения рабочего сертификата.
Ранее выявились неоднократные нарушения в миграционной политике, когда многие мигранты не знали не то что основ истории и права России, но и не умели изъясняться по-русски.
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