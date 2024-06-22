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Фитнес-модель рассказала об упражнениях из йоги для пробуждения

1:12
Общество

Фитнес-модель Алена Доманская назвала упражнения из йоги для эффективного пробуждения по утрам.

Фитнес-модель рассказала об упражнениях из йоги для пробуждения
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Для этого подойдет комплекс "Приветствие Солнцу" или "Сурья Намаскар".

Эти упражнения понравятся тем, кто не любит делать зарядку по утрам.

Практика состоит из 12 шагов, которые помогут морально настроиться на день, запустить нервную систему и простимулировать обмен веществ. При регулярном выполнении комплекса можно прокачать гибкость и координацию, сообщает портал "СЭ".

Кстати, в классической йоге "Приветствие Солнцу" делают до восхода, стоя лицом на восток.

Главное условие: все асаны в Сурье Намаскар нужно делать очень медленно и плавно.

Эти упражнения помогут в короткие сроки создать большое количество жара в теле. Именно так многие йоги разогреваются перед выполнением основных комплексов. Практика не только работает с мышцами и гибкостью позвоночника. Доказано, что "Приветствие солнцу" оживляет все внутренние органы, суставы и сухожилия. Она также работает на "душевном уровне": избавляет от стресса и тревог.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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