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Фейк о десятках тысяч мигрантов, прибывших в Россию, опровергли

Фейк о прибытии в Краснодарский край 20 000 афганцев разоблачён

2:06
Общество

Агентство "Акценты" сообщает, что никакого массового завоза мигрантов в Россию из Афганистана и Нигерии не было, эта информация является фейком. 

Фейк о прибытии в Краснодарский край 20 000 афганцев разоблачён
Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

Оперативный штаб Краснодарского края категорически опроверг информацию о том, что в регион прибыло 20 тысяч выходцев из Афганистана. Эта информация оказалась ложной. Как заявили в штабе, сайт, который первым распространил эти сведения, был взломан. Однако название сайта не разглашается.

Согласно фейку, до конца 2025 года планировалось переселить в Краснодарский край целые семьи выходцев из Афганистана, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы. Также сообщалось, что ради беженцев построят две новые школы, новые отделения больниц и мечеть. По данным авторов фейка, на проектирование этих объектов из бюджета было выделено более 30 миллионов рублей.

Провокаторы пытаются затронуть актуальную для России тему миграции. Регулярно появляются ложные сообщения на эту тему.

В прошлом году был распространён фейк со ссылкой на "исследование" Высшей школы экономики (ВШЭ), в котором говорилось о планах заменить миллионы россиян мигрантами.

В январе 2023 года распространили информацию о том, что в Невинномысск (Ставропольский край) завезут 10 тысяч мигрантов для работы на складах маркетплейсов.

Также был распространён фейк о том, что в Россию привезли более 1 тысячи девушек из Нигерии для работы на заводах.

Некоторые фейки приходится опровергать сотрудникам правоохранительных органов. Например, Следственный комитет сообщил, что мигранты и лица без гражданства совершают в России не более 2% преступлений. Даже в Москве этот показатель составляет менее 6%, а в Подмосковье — менее 8%. Это противоречит заявлениям националистов о росте "мигрантской" преступности.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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