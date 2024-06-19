Мигрантам могут запретить работу в такси

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Мигрантам запретят работу в такси: Госдума рассмотрит этот вопрос

0:55
Общество

Анастасия Удальцова, член комитета Госдумы по делам национальностей, предложила рассмотреть вопрос о запрете на работу мигрантов в такси на федеральном уровне. Она отметила, что на региональном уровне такая мера уже доказала свою эффективность.

Например, в Челябинской области с начала года преступность снизилась на 40%. Это произошло после того, как в регионе был введён запрет на работу иностранных водителей в такси.

Количество регионов, где вводят ограничения на работу трудовых мигрантов в сфере пассажирских перевозок и такси, растёт. Сейчас таких регионов уже 16. В их числе Липецкая и Курская области. Об этом сообщает "Российская газета".

Запрет на работу мигрантов в такси объясняется частыми ДТП и нарушениями уголовного характера со стороны мигрантов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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