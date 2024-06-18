Как очистить лобовое стекло от следов насекомых: топ-3 способа

Лобовое стекло автомобиля играет важную роль в обеспечении безопасности во время вождения. Однако со временем на нём может появляться налёт и пятна от насекомых, что снижает видимость и ухудшает внешний вид автомобиля.
Мы рассмотрим три простых и доступных способа очистки лобового стекла от налета и мошек.
Уксус является отличным средством для борьбы с налетом на стекле. Для приготовления раствора смешайте в равных пропорциях воду и уксус (желательно яблочный). Нанесите раствор на лобовое стекло с помощью распылителя и дайте ему немного впитаться. Затем протрите стекло мягкой тканью или губкой. Уксус поможет эффективно удалить налёт и пятна от насекомых.
Смесь соды и воды также отлично справляется с загрязнениями на стекле. Растворите небольшое количество соды в воде до образования пасты. Нанесите эту пасту на лобовое стекло и аккуратно протрите его мягкой тканью или губкой. Сода поможет удалить налёт и пятна, оставив стекло блестящим.
Лимонный сок содержит кислоту, которая эффективно борется с загрязнениями на стекле. Выжмите несколько лимонов и смешайте с водой. Нанесите получившийся раствор на лобовое стекло и дайте ему немного впитаться. Затем протрите стекло чистой тканью.
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