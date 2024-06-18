Telegram запустил сервис для знакомств

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В Telegram появился сервис для знакомств TON Dating. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться через Telegram-бота. Для регистрации нужно указать своё имя, дату рождения, любимые занятия и загрузить три фотографии.

Фото: Инстаграм Валерии Чекалиной (Лерчек)

Для женщин сервис бесплатный, а вот мужчинам придётся заплатить. Это можно сделать двумя способами: с помощью криптовалютного кошелька или с использованием внутренней валюты — "звёзд". Стоимость одного месяца использования — 2500 "звёзд" или 5700 рублей.

Ранее аналогичный сервис запустил "Вконтакте" (VK Знакомства). Подчёркивается, что оба сервиса созданы именно для знакомства, а не для поиска женщин с пониженной социальной ответственностью.