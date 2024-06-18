Президент встретился с жителями Якутска

Владимир Путин вышел к народу: он приветствовал жителей Якутска

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Якутск и проезда его кортежа пожелал остановиться и выйти поприветствовать собравшихся жителей Якутска.

Он вышел к народу и приветствовал собравшихся. Как и полагается, при этом его сопровождали телохранители из ФСО в штатских костюмах, а также на кадрах заметно много полицейских. По словам Дмитрия Пескова, этот момент не был запланирован, однако служба безопасности сработала безукоризненно: на кадрах видно, что ни одного потенциально опасного субъекта к президенту не было подпущено.

Службы безопасности первых лиц государств проявляют повышенное внимание к подобным минутам общения с народом после покушения на Роберта Фицо, премьер-министра Словакии, которого едва не пристрелили во время такой встречи.