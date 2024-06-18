Президент встретился с жителями Якутска

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Владимир Путин вышел к народу: он приветствовал жителей Якутска

0:52
Общество

Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Якутск и проезда его кортежа пожелал остановиться и выйти поприветствовать собравшихся жителей Якутска. 

Он вышел к народу и приветствовал собравшихся. Как и полагается, при этом его сопровождали телохранители из ФСО в штатских костюмах, а также на кадрах заметно много полицейских. По словам Дмитрия Пескова, этот момент не был запланирован, однако служба безопасности сработала безукоризненно: на кадрах видно, что ни одного потенциально опасного субъекта к президенту не было подпущено. 

Службы безопасности первых лиц государств проявляют повышенное внимание к подобным минутам общения с народом после покушения на Роберта Фицо, премьер-министра Словакии, которого едва не пристрелили во время такой встречи. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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