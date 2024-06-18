В школах всё же введут семьеведение

Школьников будут учить как создавать семью

1:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В скором времени в регионы будут направлены программы курса "Семьеведение", которые разработаны для школ и колледжей. Об этом сообщили создатели курса.

В марте 2023 года председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, представляющая КПРФ, предложила ввести этот предмет в школьную программу. Год спустя, в феврале 2024 года, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что "Семьеведение" будет изучаться как дополнительный, а не обязательный предмет. Согласно планам правительства, курс будет введён в школьную программу уже в текущем учебном году.

Большинство экспертов полагают, что эта инициатива откровенно вредительская: она никоим образом не поможет в преодолении демографических сложностей, но приведёт к ещё большей перегрузке школьной программы.

Впрочем, на практике многие учителя просто игнорируют формально существующие предметы, например "Родной язык" и "родную литературу" в русскоязычных регионах и заменяют их дополнительными уроками русского языка и литературы.

Учебная нагрузка для школьников не может быть произвольной. Согласно нормативу СанПиН 2.4.2.2821-10 "Требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" для первоклассников она составляет не более 21 часа в неделю, а для старшеклассников 34 часа при пятидневке и 37 часов при шестидневке.

Таким образом, в неделю максимум может быть 4 дня по 7 уроков и один день 6 уроков. Поэтому при введении новых предметов, например ОДНКНР, приходится сокращать время проведения основных предметов, что негативно сказывается на образовании.