В России многие выпускники ВУЗов не смогут найти работу по специальности

"Слишком много политологов": специализации выпускников не соответствуют рынку труда

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

К 2025 году в России будет на 2,7 миллиона выпускников больше, чем требуется рынку труда. Об этом сообщает «Коммерсант».

Фото: Пресс-служба МГУТУ имени К. Г. Разумовского

По данным исследования, больше всего специалистов с высшим образованием будет в сферах политологии, СМИ и библиотечного дела. В то же время колледжи и училища будут испытывать нехватку студентов — дефицит составит 3,6 миллиона человек.

Такой прогноз дали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Проблема избытка специалистов гуманитарного профиля, зачастую слабо компетентных в своей области и учившихся на коммерческой основе ради престижного диплома, наблюдалась в России с конца XX века. Эксперты предлагают вернуться к системе распределения кадров, особенно для студентов, учившихся на бюджетной основе.