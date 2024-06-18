В России многие выпускники ВУЗов не смогут найти работу по специальности

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"Слишком много политологов": специализации выпускников не соответствуют рынку труда

0:57
Общество

К 2025 году в России будет на 2,7 миллиона выпускников больше, чем требуется рынку труда. Об этом сообщает «Коммерсант».

"Слишком много политологов": специализации выпускников не соответствуют рынку труда
Фото: Пресс-служба МГУТУ имени К. Г. Разумовского

По данным исследования, больше всего специалистов с высшим образованием будет в сферах политологии, СМИ и библиотечного дела. В то же время колледжи и училища будут испытывать нехватку студентов — дефицит составит 3,6 миллиона человек.

Такой прогноз дали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Проблема избытка специалистов гуманитарного профиля, зачастую слабо компетентных в своей области и учившихся на коммерческой основе ради престижного диплома, наблюдалась в России с конца XX века. Эксперты предлагают вернуться к системе распределения кадров, особенно для студентов, учившихся на бюджетной основе. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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