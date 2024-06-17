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Специалист объяснила, как разговаривать с начальником-самодуром: ситуация зашла в тупик

Эксперт рассказала, как реагировать на гнев начальника

1:10
Общество

Специалист по развитию личного бренда Елена Батурина дала советы по общению с гневным начальником.

Эксперт рассказала, как реагировать на гнев начальника
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт советует проанализировать ситуацию и переговорить с ведущим себя эмоционально руководителем с глаза на глаз.

Ранее психолог Михаил Хорс объяснил, почему люди любят скандальные ТВ-шоу.

Батурина не рекомендует врываться в кабинет к руководителю с криком об угрозе увольнения. Она советует спокойно перечислить все моменты, которые вас не устраивают в общении.

"Вы можете ввернуть такие действенные фразы: "Если вы чувствуете, что ситуация зашла в тупик, давайте обратимся за советом к вышестоящему начальству". Или: "Я предлагаю решать все вопросы без перехода на крик, потому что, когда на меня повышают голос, я теряю дар речи и не могу сосредоточиться", — цитирует слова Батуриной "Вечерняя Москва".

Специалист по развитию личного бренда призывает изложить спорные моменты письменно. Если вы ценный для компании сотрудник, начальник будет заинтересован продолжать с вами работать, несмотря на недопонимание.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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