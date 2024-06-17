Специалист объяснила, как разговаривать с начальником-самодуром: ситуация зашла в тупик

Специалист по развитию личного бренда Елена Батурина дала советы по общению с гневным начальником.
Эксперт советует проанализировать ситуацию и переговорить с ведущим себя эмоционально руководителем с глаза на глаз.
Ранее психолог Михаил Хорс объяснил, почему люди любят скандальные ТВ-шоу.
Батурина не рекомендует врываться в кабинет к руководителю с криком об угрозе увольнения. Она советует спокойно перечислить все моменты, которые вас не устраивают в общении.
"Вы можете ввернуть такие действенные фразы: "Если вы чувствуете, что ситуация зашла в тупик, давайте обратимся за советом к вышестоящему начальству". Или: "Я предлагаю решать все вопросы без перехода на крик, потому что, когда на меня повышают голос, я теряю дар речи и не могу сосредоточиться", — цитирует слова Батуриной "Вечерняя Москва".
Специалист по развитию личного бренда призывает изложить спорные моменты письменно. Если вы ценный для компании сотрудник, начальник будет заинтересован продолжать с вами работать, несмотря на недопонимание.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.