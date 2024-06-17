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В России снова требуются рабочие

Социолог Кумпель: в России снова требуются рабочие

1:22
Общество

В последнее время в России произошли значительные изменения на рынке труда. Одним из таких изменений стал резкий рост спроса на представителей рабочих профессий. Об этом в интервью РИА Новости заявил старший управляющий директор "Авито Работы" Артём Кумпель.

Социолог Кумпель: в России снова требуются рабочие
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам эксперта, в предыдущие годы рынок труда для людей, занятых физическим трудом, был рынком работодателя, где число соискателей превышало спрос на сотрудников. Сейчас ситуация изменилась, и компании сталкиваются с необходимостью искать новые способы привлечения, мотивации и удержания таких специалистов.

Артём Кумпель отметил, что на сегодняшний день наиболее востребованными сферами являются промышленность, строительство, транспорт и логистика. Также сохраняется высокий спрос на курьеров и других работников, связанных с доставкой.

Эксперт подчеркнул, что в условиях дефицита кадров малые и средние предприятия быстрее осваивают те сегменты рынка труда, которые пока ещё доступны и не переполнены. Это молодые люди и студенты, а также люди предпенсионного и пенсионного возраста.

 

Таким образом, рынок труда претерпел значительные изменения, и работодатели готовы максимально адаптироваться к новым условиям.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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