В России снова требуются рабочие

Социолог Кумпель: в России снова требуются рабочие

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

В последнее время в России произошли значительные изменения на рынке труда. Одним из таких изменений стал резкий рост спроса на представителей рабочих профессий. Об этом в интервью РИА Новости заявил старший управляющий директор "Авито Работы" Артём Кумпель.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам эксперта, в предыдущие годы рынок труда для людей, занятых физическим трудом, был рынком работодателя, где число соискателей превышало спрос на сотрудников. Сейчас ситуация изменилась, и компании сталкиваются с необходимостью искать новые способы привлечения, мотивации и удержания таких специалистов.

Артём Кумпель отметил, что на сегодняшний день наиболее востребованными сферами являются промышленность, строительство, транспорт и логистика. Также сохраняется высокий спрос на курьеров и других работников, связанных с доставкой.

Эксперт подчеркнул, что в условиях дефицита кадров малые и средние предприятия быстрее осваивают те сегменты рынка труда, которые пока ещё доступны и не переполнены. Это молодые люди и студенты, а также люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Таким образом, рынок труда претерпел значительные изменения, и работодатели готовы максимально адаптироваться к новым условиям.