Российские работодатели ответили, будут ли они платить больше сотрудникам, умеющим пользоваться ИИ

Половина работодателей готовы платить сотрудникам больше за использование ИИ

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

В соответствии с исследованием компании Битрикс24, 47,5% российских компаний готовы увеличить зарплату сотрудникам, которые умеют использовать AI-инструменты в своей работе. Однако зарплата в этом случае будет повышена только при определённых условиях.

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В основном работодатели согласны платить больше, если сотрудники станут более продуктивными, покажут лучшие результаты или сократят время на рутинные задачи, а получившееся свободное время будут использовать для приносящих больше прибыли задач.

47,7% опрошенных руководителей компаний ответили отрицательно, ссылаясь на то, что они предпочтут нанять уже обладающих навыками работы с AI-инструментами сотрудников или считают, что все современные сотрудники должны уметь пользоваться такими инструментами. Они также считают, что выбор и использование инструментов должно быть ответственностью сотрудника, а общая эффективность работы важнее всего, пишет Газета.Ru.

4,8% компаний ответили, что будут платить меньше за использование AI-инструментов. Они указывают на возможность создания более ленивых сотрудников при использовании таких инструментов. Также они готовы доплачивать руководителям, которые мотивируют своих сотрудников использовать эти современные инструменты.