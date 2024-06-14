В соответствии с исследованием компании Битрикс24, 47,5% российских компаний готовы увеличить зарплату сотрудникам, которые умеют использовать AI-инструменты в своей работе. Однако зарплата в этом случае будет повышена только при определённых условиях.
В основном работодатели согласны платить больше, если сотрудники станут более продуктивными, покажут лучшие результаты или сократят время на рутинные задачи, а получившееся свободное время будут использовать для приносящих больше прибыли задач.
47,7% опрошенных руководителей компаний ответили отрицательно, ссылаясь на то, что они предпочтут нанять уже обладающих навыками работы с AI-инструментами сотрудников или считают, что все современные сотрудники должны уметь пользоваться такими инструментами. Они также считают, что выбор и использование инструментов должно быть ответственностью сотрудника, а общая эффективность работы важнее всего, пишет Газета.Ru.
4,8% компаний ответили, что будут платить меньше за использование AI-инструментов. Они указывают на возможность создания более ленивых сотрудников при использовании таких инструментов. Также они готовы доплачивать руководителям, которые мотивируют своих сотрудников использовать эти современные инструменты.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.