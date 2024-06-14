Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если правильно кормить собаку бананами, она будет здоровой и жизнерадостной
Моментальное тесто на йогурте: из него получается тонкая и мягкая пицца
ОАК опровергла утверждения о пожаре в конструкторском бюро "Сухого"
Киевский режим хочет отдать 20 госкомпаний западным инвесторам
Пять признаков того, что ваша фигура лучше, чем вы думаете
Чемпионат Европы может обогатить немцев на $ 1 млрд
Важные подкормки плодовых культур в июне
Готовим шоколадное мороженое с перцем чили
Даже взрослого кота можно без труда приучить к когтеточке
Российские работодатели ответили, будут ли они платить больше сотрудникам, умеющим пользоваться ИИ

Половина работодателей готовы платить сотрудникам больше за использование ИИ

1:26
Общество

В соответствии с исследованием компании Битрикс24, 47,5% российских компаний готовы увеличить зарплату сотрудникам, которые умеют использовать AI-инструменты в своей работе. Однако зарплата в этом случае будет повышена только при определённых условиях.

Половина работодателей готовы платить сотрудникам больше за использование ИИ
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В основном работодатели согласны платить больше, если сотрудники станут более продуктивными, покажут лучшие результаты или сократят время на рутинные задачи, а получившееся свободное время будут использовать для приносящих больше прибыли задач.

47,7% опрошенных руководителей компаний ответили отрицательно, ссылаясь на то, что они предпочтут нанять уже обладающих навыками работы с AI-инструментами сотрудников или считают, что все современные сотрудники должны уметь пользоваться такими инструментами. Они также считают, что выбор и использование инструментов должно быть ответственностью сотрудника, а общая эффективность работы важнее всего, пишет Газета.Ru.

4,8% компаний ответили, что будут платить меньше за использование AI-инструментов. Они указывают на возможность создания более ленивых сотрудников при использовании таких инструментов. Также они готовы доплачивать руководителям, которые мотивируют своих сотрудников использовать эти современные инструменты.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.

Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Учёные раскрыли тайну формирования кислорода в атмосфере Земли
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Последние материалы
Ксения Бородина рассказала о травле после развода с Курбаном Омаровым
Финансит: доллар стабилизируется на уровне 60-70 рублей
Россию назвали самой желанной и недоступной страной для путешествий
Скорость звука на Марсе постоянно меняется, показало странное исследование
На АЗС объяснили, как бензин АИ-95 превращается в АИ-92 из-за крышки бензобака
Минсельхоз готовит спецпрограмму по страхованию садов в России
В ФК "Краснодар" признались, что будут скучать по Сафонову после его перехода в "ПСЖ"
Сериал "Она такая классная" остался без режиссёра
Врач Сумцова: брекеты нужны при скученности зубов
Теннисистка из Дании Возняцки выступит на ОИ-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников