Стало известно, что российские женщины считают привлекательным при выборе партнёра

Mamba: выяснилось, каких мужчин россиянки считают сексуальными

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно опросу, проведенному дейтинг-сервисом Mamba и литературной платформой "Литнет", 67% женщин и немного более половины мужчин обращают внимание на то, читает ли их потенциальный партнер. 21% мужчин и 32% женщин заявили, что не будут встречаться с теми, кто не любит читать книги.

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Более 71% женщин выражают интерес к литературным вкусам возможного партнёра, в то время как для мужчин это менее важное критерий. Около 70% молодых людей признались, что их можно впечатлить тем, какие книги выбирает их потенциальная девушка, пишет Газета.Ru.

Среди книг, которые могут впечатлить молодых любовников, можно отметить "Войну и мир" Льва Толстого и "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского, которые равнозначно оцениваются как женщинами, так и мужчинами. 20% девушек и 16% мужчин будут впечатлены возлюбленным, который положительно отозвался о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг.

У молодых людей и девушек литературные предпочтения довольно сильно разнятся. Среди женщин популярны психология, русская классика и детективы, тогда как мужчины любят читать фантастику, научную литературу и зарубежную классику.