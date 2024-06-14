Упоминание имени Путина не поможет повысить балл за ЕГЭ

В Рособрнадзоре сообщили, что упоминание Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не влияет на количество баллов за экзамен.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что школьники получили высокие баллы за упоминание или цитирование президента.
"Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена", - заявили в Рособрнадзоре.
Ранее, в советские времена, действительно ни в одном сочинении, научной работе, или иной итоговом письменном труде невозможно было обойтись без цитирования Владимира Ленина.
Ранее в этом же ведомстве заявили, что количество учебного времени на проведение контрольных работ не должно превышать 10% от общего времени академических часов в школе.
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