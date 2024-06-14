Упоминание имени Путина не поможет повысить балл за ЕГЭ

Рособрнадзор: упоминание Путина и его цитат не повышает баллы за ЕГЭ

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В Рособрнадзоре сообщили, что упоминание Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не влияет на количество баллов за экзамен.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что школьники получили высокие баллы за упоминание или цитирование президента.

"Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена", - заявили в Рособрнадзоре.

Ранее, в советские времена, действительно ни в одном сочинении, научной работе, или иной итоговом письменном труде невозможно было обойтись без цитирования Владимира Ленина.

Ранее в этом же ведомстве заявили, что количество учебного времени на проведение контрольных работ не должно превышать 10% от общего времени академических часов в школе.