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Упоминание имени Путина не поможет повысить балл за ЕГЭ

Рособрнадзор: упоминание Путина и его цитат не повышает баллы за ЕГЭ

0:53
Общество

В Рособрнадзоре сообщили, что упоминание Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не влияет на количество баллов за экзамен.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что школьники получили высокие баллы за упоминание или цитирование президента.

"Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена", - заявили в Рособрнадзоре.

Ранее, в советские времена, действительно ни в одном сочинении, научной работе, или иной итоговом письменном труде невозможно было обойтись без цитирования Владимира Ленина

Ранее в этом же ведомстве заявили, что количество учебного времени на проведение контрольных работ не должно превышать 10% от общего времени академических часов в школе.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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