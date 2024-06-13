В российских ВУЗах возросла стоимость обучения

В ведущих российских вузах резко выросли цены на обучение.
Рекордсменом стал МФТИ, где стоимость обучения увеличилась в среднем на 20%. В МГИМО обучение подорожало на 4,5–13% в зависимости от программы.
В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Санкт-Петербургском государственном университете обучение стало дороже на 4,5%.
В Высшей школе экономики и Томском политехническом университете цены выросли на 6,5%.
В Уральском федеральном университете обучение подорожало на 8–10%.
Таким образом, средняя стоимость обучения на 2024/25 учебный год составит примерно 560 000 рублей.
Традиционно самыми высокую стоимость обучения запрашивают при обучении юристов, экономистов, маркетологов, управленцев и Pr-менеджеров, то есть на специальности, потенциально предполагающие высокий уровень зарплат без выдающегося академического интеллекта дипломированного специалиста.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.