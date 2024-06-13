В российских ВУЗах возросла стоимость обучения

Стоимость обучения в российских университетах заметно выросла

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

В ведущих российских вузах резко выросли цены на обучение.

Фото: Пресс-служба МГУТУ имени К. Г. Разумовского

Рекордсменом стал МФТИ, где стоимость обучения увеличилась в среднем на 20%. В МГИМО обучение подорожало на 4,5–13% в зависимости от программы.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Санкт-Петербургском государственном университете обучение стало дороже на 4,5%.

В Высшей школе экономики и Томском политехническом университете цены выросли на 6,5%.

В Уральском федеральном университете обучение подорожало на 8–10%.

Таким образом, средняя стоимость обучения на 2024/25 учебный год составит примерно 560 000 рублей.

Традиционно самыми высокую стоимость обучения запрашивают при обучении юристов, экономистов, маркетологов, управленцев и Pr-менеджеров, то есть на специальности, потенциально предполагающие высокий уровень зарплат без выдающегося академического интеллекта дипломированного специалиста.