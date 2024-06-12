Новое переосмысление Дня России

Владимир Мединский полагает, что идейное содержание Дня России следует переосмыслить

Патриотическая общественность России наконец начала бессмысленность и абсурдность празднования даты провозглашения государственного суверенитета Российской Федерации от Советского Союза, которая была объявлена 12 июня 1990 года и стала одним из ключевых триггеров распада СССР.

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Владимир Мединский, помощник президента, доктор исторических наук полагает, что "Декларацию о госсуверенитете" 1990 года следует считать ошибочной.

"Пусть об этом знает узкий круг профессиональных юристов и иронизирует по этому поводу. Все-таки День России должен быть днем, когда мы отмечаем 1200-летнюю непрерывную историю российского государства", - заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире СоловьевLive.

Мединский полагает, что празднование этой даты означает празднование дня поражения в Холодной войне.

"Сколько писал в прошлом, что праздновать подписание декларации о суверенитете как минимум странно. Это означает, что мы празднуем поражение в холодной войне, в результате которого Россия потеряла огромное количество земель и русских людей. День — символ совершенных предательств и ошибок, ошибок которые мы сейчас частично исправляем в ходе СВО".

С ним согласен Олег Царёв, бывший лидер русскоязычного населения украины.

"Сегодня мы отмечаем 1200-летнюю непрерывную историю российского государства. Приход Рюрика в Новгород или иное событие — главное, что не подписание декларации празднуем", — комментирует Олег Царёв