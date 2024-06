Новое переосмысление Дня России

Патриотическая общественность России наконец начала бессмысленность и абсурдность празднования даты провозглашения государственного суверенитета Российской Федерации от Советского Союза, которая была объявлена 12 июня 1990 года и стала одним из ключевых триггеров распада СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International