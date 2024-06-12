Сбой технологий: новая функция шеринга электросамокатов Whoosh оскорбила россиян с большим весом

Whoosh новой функцией оскорбил россиян с большим весом

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Шеринг электросамокатов Whoosh внедрил новую функцию под названием "Антитандем", которая призвана предотвратить поездки вдвоём. Однако такая технология очень не понравилась пользователям с большим весом. Об этом они рассказали Pravda.Ru.

Фото: Сообщение от техподдержки Whoosh

Так, во время поездки компания снизила скорость поездки двум разным собеседникам издания Pravda.Ru и прислала уведомление с текстом:

"Ехать с пассажирами небезопасно: люди чаще попадают в аварии и получают травмы. Поэтому такие поездки запрещены ПДД. Наша технология "Антитандем" распознала такую поездку и снизила скорость вушбайка"

Как заверили наши очевидцы, на самокате они передвигались одни. Судя по всему, "Антитандем" среагировал на вес пользователя самоката, чем и оскорбил их.

"Настолько унизительно толстым меня ещё не никогда не называли", — рассказал один из пользователей.

Pravda.Ru обратилась за комментарием в компанию Whoosh и просьбой пояснить, как работает новая технология, как избежать снижения скорости, если человек весит больше, но в пределах допустимой нагрузки самоката, планирует ли компания принести извинения за инцидент.