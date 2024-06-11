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На каждом сантиметре: пенсионер из Тюмени гниет заживо, а по нему ползают тараканы

У пенсионера из Тюмени квартиру заняли тараканы

5:16
Общество

В социальных сетях распространился видеоролик, на котором изображен одинокий пенсионер из Тюмени, живущий в квартире, полной тараканов. Эти насекомые буквально повсюду: на полу, стенах, под одеялом и даже в холодильнике! По словам мужчины, помощи ждать ему неоткуда.

У пенсионера из Тюмени квартиру заняли тараканы
Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Виктору Дмитриеву всего 60 лет, но он выглядит значительно старше из-за своей тяжелой жизни. Раньше он работал электриком и водителем грузовика, чтобы обеспечивать семью. Однако два года назад умерла его жена, старший сын погиб на СВО, а младший почти не навещает отца, сообщает Megatyumen.ru.

Из-за отсутствия близких, инвалидности третьей группы и сопутствующих заболеваний Виктор прикован к постели. По его словам, с февраля 2024 года его ноги стали отказывать. Он не может встать без посторонней помощи и не принимал душ уже четыре месяца. Ноги распухли и приобрели сиреневый оттенок, а ногти и кожа начали гнить. У пенсионера практически нет зубов, из-за чего страдает его речь. Из-за своего состояния он не может нормально питаться и в основном ест лапшу быстрого приготовления и хлеб, которые приносят ему социальные работники. Хотя Виктор утверждает, что социальные работники часто приходят, соседи говорят, что не видят у него посетителей.

Однако все эти проблемы кажутся незначительными по сравнению с количеством тараканов, заполонивших его квартиру. Насекомые бегают по стенам, полу, столу и кровати Виктора. По ночам он почти не спит, так как тараканы выползают из укрытий и бегают даже по нему.

Открыв холодильник, корреспондентка была шокирована не только зловонным запахом, но и скоплением тараканов внутри. Кроме насекомых и старой кастрюли с плесенью, там больше ничего нет. Проблему с тараканами впервые обнаружил сосед Виктора. Он не мог понять, почему его собственные попытки вытравить насекомых не удавались, пока не выяснил, что источник проблемы находится у Виктора.

Сосед был в шоке, увидев, в каких условиях живет пенсионер, и стал периодически навещать его, помогая по мере возможностей. Глобально уничтожить тараканов в квартире Виктора невозможно без его временного переселения, но для этого нужна инвалидная коляска. Сосед пытался точечно травить насекомых, но это не помогло.

Виктор говорит, что социальные службы не помогают с тараканами, но он не привык просить помощи, всегда старался решать проблемы самостоятельно.

"Я рос в многодетной семье, был шестым ребенком. Поэтому привык делать все сам", — поясняет пенсионер.

Редакция "МегаТюмени" попыталась выяснить подробности его ситуации и пообщалась с родственниками и представителем социальной службы. Младший сын Виктора Александр сообщил, что почти никогда не видел отца. Виктор не занимался его воспитанием и последние 15 лет много пил. Связь они не поддерживали. Но на прошлой неделе Александр все же приехал по звонку соседей. Увидев состояние отца, он привез ему продукты и готов отправить его в дом престарелых на неделю, чтобы травить тараканов.

Жена старшего сына Виктора, погибшего на СВО, Анастасия подтвердила, что они с мужем всегда помогали его отцу, но после его отъезда ей сложно разрываться между свекром и своими четырьмя детьми.

Из-за длительного употребления алкоголя мозжечок Виктора сильно пострадал, что отразилось на его ногах и подвижности. В январе 2024 года Анастасия помогла оформить ему инвалидность. После этого к сопровождению Виктора подключились социальные службы.

"Первые месяцы Виктор даже не пускал нас на порог. Социальные работники ужаснулись, увидев повсюду тараканов и фекалии. Перед травлей насекомых нужно было провести генеральную уборку", — рассказал заместитель директора по социальной работе АНО "Служба социального обслуживания населения "Герда" Юрий Мичурин.

На поиск клининговой компании ушло почти полтора месяца, так как многие организации отказывались от такой сложной работы. После уборки травля тараканов запланирована на сегодня, 11 июня. Также насекомых будут уничтожать в соседних квартирах.

Юрий уточнил, что Виктор распоряжается своей пенсией как считает нужным, включая покупку алкоголя через знакомых. Помыть его в ванной сложно, поэтому социальные работники обтирают его как могут.

Социальные службы рассматривают возможность размещения Виктора в учреждение социального обслуживания для постоянного ухода. Но сейчас это невозможно из-за недействительного паспорта пенсионера. После получения нового документа он пройдет медицинский осмотр и психиатрическую комиссию на предмет дееспособности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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