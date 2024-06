Игра Hamster Kombat набирает популярность среди россиян

В марте этого года в Telegram набрало бешеную популярность приложение Hamster Kombat. Кликая на питомца, игроки зарабатывают монетки, которые можно конвертировать в деньги. У проекта уже огромная аудитория, которая с каждым днём увеличивается. В чем же смысл?

Фото: Freepik by freepik is licensed under public domain