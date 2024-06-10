Игра Hamster Kombat набирает популярность среди россиян

Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил все больше пользователей Telegram

В марте этого года в Telegram набрало бешеную популярность приложение Hamster Kombat. Кликая на питомца, игроки зарабатывают монетки, которые можно конвертировать в деньги. У проекта уже огромная аудитория, которая с каждым днём увеличивается. В чем же смысл?

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Согласно фабуле местного сюжета вы — это хомяк, решивший возглавить одну из криптобирж. На выбор дается несколько реально существующих площадок. Главная цель — заработать как можно больше коинов и прокачать биржу до максимального девятого уровня. Если для первого повышения вам хватит всего 5000 тысяч монет, то для перехода на уровень "гроссмейстер" потребуется 100 миллионов.

Портал "СЭ" сообщает, что активность построена вокруг кликания. Благодаря ему пользователь зарабатывает криптомонетки. Для ускорения процесса зарабатывания денег и для того, чтобы игрок не заскучал, создатели предусмотрели платные бустеры.

Некоторые из них увеличивают получаемое за каждый тап количество валюты, а некоторые прокачивают шкалу выносливости. Купить бустеры можно за те же коины, вокруг добычи которых построено все приложение.

"Если десять дней заходить в приложение, то в конце этого периода игрок получит щедрое вознаграждение — 5 миллионов коинов", — говорится в материале.

Дополнительные монетки можно получить, приглашая друзей и их прокачивая их.