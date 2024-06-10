Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Метриум Премиум": элитное жильё всё чаще скупают российские блогеры
Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро-2024
Фон дер Ляйен сохраняет позиции в Еврокомиссии
Госдума намерена радикально решить проблему долгостроев в России
Тарелка овсянки с фруктами и орехами: полезный завтрак
Летние советы: три эффективных метода борьбы с жирностью волос для россиян
Ксения Бородина обратилась к дочери в день её рождения: "Моя любимая"
Nature: учёные раскрыли новые механизмы возникновения землетрясений
Как вырастить крупные и крепкие кочаны капусты?
Игра Hamster Kombat набирает популярность среди россиян

Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил все больше пользователей Telegram

Общество » Соцсети

В марте этого года в Telegram набрало бешеную популярность приложение Hamster Kombat. Кликая на питомца, игроки зарабатывают монетки, которые можно конвертировать в деньги. У проекта уже огромная аудитория, которая с каждым днём увеличивается. В чем же смысл?

Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил все больше пользователей Telegram
Фото: Freepik by freepik is licensed under public domain

Согласно фабуле местного сюжета вы — это хомяк, решивший возглавить одну из криптобирж. На выбор дается несколько реально существующих площадок. Главная цель — заработать как можно больше коинов и прокачать биржу до максимального девятого уровня. Если для первого повышения вам хватит всего 5000 тысяч монет, то для перехода на уровень "гроссмейстер" потребуется 100 миллионов.

Портал "СЭ" сообщает, что активность построена вокруг кликания. Благодаря ему пользователь зарабатывает криптомонетки. Для ускорения процесса зарабатывания денег и для того, чтобы игрок не заскучал, создатели предусмотрели платные бустеры.

Некоторые из них увеличивают получаемое за каждый тап количество валюты, а некоторые прокачивают шкалу выносливости. Купить бустеры можно за те же коины, вокруг добычи которых построено все приложение.

"Если десять дней заходить в приложение, то в конце этого периода игрок получит щедрое вознаграждение — 5 миллионов коинов", — говорится в материале.

Дополнительные монетки можно получить, приглашая друзей и их прокачивая их.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Торецк будет окружён и взят. Это стало ясно после освобождения Новоалександровки Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
"Метриум Премиум": элитное жильё всё чаще скупают российские блогеры
Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро-2024
Фон дер Ляйен сохраняет позиции в Еврокомиссии
Госдума намерена радикально решить проблему долгостроев в России
Тарелка овсянки с фруктами и орехами: полезный завтрак
Avon и Oriflame активно ищут покупателей на свой бизнес в России
В Швеции таможенники сетуют на антироссийские санкции
Летние советы: три эффективных метода борьбы с жирностью волос для россиян
Ксения Бородина обратилась к дочери в день её рождения: "Моя любимая"
Nature: учёные раскрыли новые механизмы возникновения землетрясений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников