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Культурная диверсия на ПМЭФ

Инстасамка глумится над Россией: культурная диверсия на ПМЭФ

1:30
Общество

Прошедший Петербургский международный экономический форум вызвал неодобрение у патриотической общественности.

Инстасамка глумится над Россией: культурная диверсия на ПМЭФ
Фото: commons.wikimedia.org by mykaleidoscope.ru

И самое печальное было не в обилии словоблудия на околоэкономические рассуждения. Самое поразительное и отталкивающее было в сочетании оголтелого милитаризма в стиле Сергея Караганова, рассуждающего о религиозном значении превентивного ядерного удара и разнузданной пропаганды проституции от Инстасамки, Ксении Собчак и иных женщин лёгкого поведения.

Особенно негативное впечатление произвела новая "звезда разврата" российского шоу-бизнеса, так называемая "Инстасамка". Эта певичка, откровенно пропагандирующая проституцию (чего стоят такие слова из песни)

"Я подумаю потом, но сказу сразу да. За деньги — да, за деньги — да".

На форуме эта девица с пониженной социальной ответственностью исполнила "патриотический хит" "Пампим нефть" ("пампить" означает "качать" на литературном русском языке). Ознакомиться с текстом этого "шедевра" можно здесь

Таким образом, исполнение подобных песен на политическом форуме, где выступает президент, в то время, когда десятки русских людей погибают в регионах Новороссии, можно считать актом культурного терроризма, циничной провокацией, дискредитирующей всё политическое руководство, его экономический и культурно-идеологический курс. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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