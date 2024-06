Глава Роспотребнадзора назвала сеть "Вкусно — и точка" лидером здорового питания в России

На Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России наблюдается появление нового лидера здорового питания, имея в виду сеть фастфуда "Вкусно — и точка", которая заменила ушедшего из страны "Макдональдс".

Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication