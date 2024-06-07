Глава Роспотребнадзора назвала сеть "Вкусно — и точка" лидером здорового питания в России

На Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России наблюдается появление нового лидера здорового питания, имея в виду сеть фастфуда "Вкусно — и точка", которая заменила ушедшего из страны "Макдональдс".
По её словам, она чувствовала себя очень радостно, когда "предыдущая компания уходила". Относительно успехов "Вкусно — и точка", Попова назвала это появлением нового флагмана здорового питания, который обслуживает почти два миллиона посетителей ежедневно.
Ранее генеральный директор компании Олег Пароев заявил, что пока не планируется открывать рестораны в новых регионах России из-за проблем с безопасностью.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?