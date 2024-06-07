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Глава Роспотребнадзора назвала сеть "Вкусно — и точка" лидером здорового питания в России

"Вкусно — и точка" назвали флагманом здорового питания

Общество

На Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России наблюдается появление нового лидера здорового питания, имея в виду сеть фастфуда "Вкусно — и точка", которая заменила ушедшего из страны "Макдональдс".

"Вкусно — и точка" назвали флагманом здорового питания
Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По её словам, она чувствовала себя очень радостно, когда "предыдущая компания уходила". Относительно успехов "Вкусно — и точка", Попова назвала это появлением нового флагмана здорового питания, который обслуживает почти два миллиона посетителей ежедневно.

Ранее генеральный директор компании Олег Пароев заявил, что пока не планируется открывать рестораны в новых регионах России из-за проблем с безопасностью.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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